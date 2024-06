Tom Hardy tornerà nel film di Peaky Blinders?

È un buon momento per essere un fan di Peaky Blinders. Dopo anni di speculazioni, il pubblico avrà finalmente un film. Netflix ha recentemente dato il via libera al film con il premio Oscar Cillian Murphy pronto a riprendere il ruolo. La sceneggiatura è stata scritta dal creatore dello show originale Steven Knight e il progetto sarà diretto dal veterano della serie Tom Harper.

Mentre si specula su quali star torneranno, dato che solo il casting di Murphy è stato ufficialmente rivelato, i fan dell’Alfie Solomons di Tom Hardy possono gioire, dato che l’attore ha rivelato che gli piacerebbe tornare per il film.

Hardy sta promuovendo il suo prossimo film The Bikeriders, in cui recita con Austin Butler e Jodie Comer. In un’intervista rilasciata a Sky News sul red carpet, l’attore ha parlato del ritorno di Alfie, affermando: “Al 100% Alfie farà sicuramente un’apparizione, ma non so quando…”, anche se ha subito aggiunto: “Non so nemmeno se lo farà, è solo una mia supposizione”.

Tom Hardy è stato introdotto per la prima volta nella seconda stagione della serie nel ruolo di Alfie Solomons, il leader di una gang ebraica, che condivide un rapporto complesso con Thomas Shelby (Murphy). I fan hanno imparato ad amare questo personaggio violento e imprevedibile, ma intelligente e calcolatore nel corso delle sei stagioni e vorrebbero rivederlo nel film.

Cosa sappiamo del film di Peaky Blinders?

“100% Alfie will definitely make an appearance” in Peaky Blinders 😭 I spoke with #TomHardy at the UK gala screening of his new film The Bikeriders for @skynews 🔗 https://t.co/DPMN9aM2iw pic.twitter.com/CBvmFp3mkt — Debbie Ridgard 🎙📱 (@Debbie_Ridgard) June 12, 2024

Sebbene la maggior parte dei dettagli sul film siano tenuti strettamente nascosti, Knight ha precedentemente rivelato che la produzione inizierà a settembre: “Penso che il film sarà un nuovo passo avanti e sarà fantastico che i fan di Peaky possano riunirsi in un unico luogo e guardarlo. Il budget sarà maggiore, ma anche perché sappiamo che stiamo per chiudere questo capitolo, cercheremo tutti di fare del nostro meglio”, ha detto condividendo la sua eccitazione, “Cillian [Murphy] è davvero pronto. Quindi, non vedo l’ora che inizino le riprese”.

Per quanto riguarda i membri del cast che ritornano, visto il modo in cui si è conclusa la sesta e ultima stagione, ci sono alcuni personaggi che possono segnare il loro ritorno, tra cui Paul Anderson nel ruolo di Arthur, Sam Claflin nel ruolo di Oswald, Amber Anderson nel ruolo di Diana, Stephen Graham nel ruolo di Hayden e Sophie Rundle (Bodyguard) nel ruolo di Ada. Knight ha precedentemente rivelato che anche alcuni volti nuovi si uniranno al cast. Tutte le stagioni dello show sono disponibili in streaming su Netflix. Al momento non è stata annunciata alcuna data di uscita per il film di Peaky Blinders. Per maggiori dettagli sul film in uscita, potete consultare la nostra guida qui.