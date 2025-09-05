Peacemaker – Stagione 2: il nuovo episodio segna un importante ritorno!

Come previsto, l’episodio di Peacemaker andato in onda nella notte – che si intitola “Another Rick Up My Sleeve” – ha confermato il ritorno di Rick Flag Jr. interpretato da Joel Kinnaman. Nell’apertura dell’episodio scopriamo che lui ed Emilia Harcourt andavano a letto insieme poco prima che lui fosse inviato a Corto Maltese in The Suicide Squad. È lì che è morto (per mano di Chris Smith), e la scena conferma così che Rick tradiva June Moon. Questo rende lei e Suicide Squad del 2016 canonici, e visto che lui è preoccupato che rompere con l’ex Incantatrice possa farla impazzire di nuovo, non possiamo fare a meno di chiederci cosa sia successo quando è stato ucciso.

Nella realtà alternativa, Chris scopre che il Peacemaker che ha ucciso è un eroe amato, così come suo fratello e suo padre. Cerca allora Emilia in questo mondo e scopre che sta uscendo con un Rick Flag Jr. evidentemente ancora vivo. Rick è un po’ goffo e resta a guardare impacciato mentre la sua ragazza flirta con Peacemaker. Kinnaman non ha molto da fare, ma si diverte chiaramente a interpretare una versione molto diversa di questo personaggio.

Più tardi, Peacemaker interpreta il ruolo dell’eroe sconfiggendo i Sons of Liberty e salvando la situazione, con grande gioia di Emilia, che ne rimane impressionata. Tornando alla DCU, Red St. Wild, interpretato da Michael Rooker, ha il compito di dare la caccia a Eagly, e Judomaster ritorna. Chris, nel frattempo, torna nella DCU proprio mentre l’A.R.G.U.S. si avvicina, pronta ad arrestarlo su ordine di Rick Flag Sr. La domanda ora è: l’antieroe riuscirà a sfuggire alle loro grinfie e a crearsi una nuova casa in quella realtà alternativa? Dovremo aspettare e vedere.

LEGGI ANCHE: Peacemaker – Stagione 2: James Gunn lo definisce “il prequel di Man of Tomorrow”

Tutto quello che sappiamo della stagione 2 di Peacemaker

“La gente sta capendo che la seconda stagione di Peacemaker riguarda due dimensioni, e questo è davvero il cuore della serie”, ha spiegato Gunn durante una recente intervista con Rolling Stone. “Ma non è che una di queste sia la vecchia DCEU e l’altra la DCU. La questione viene affrontata in modo diverso, in modo molto diretto in una stagione in cui quasi tutto nella prima stagione è canonico e alcune cose non lo sono. E infatti ho registrato un podcast con gli attori Steve Agee e Jen Holland“.

“Abbiamo parlato di ogni episodio di Peacemaker e in quegli episodi ho spiegato cosa è canonico e cosa non lo è. In pratica ho eliminato alcune piccole cose della prima stagione di Peacemaker che non sono canoniche, come Aquaman. Ma la maggior parte delle cose è canonica“. Stando a queste parole di Gunn, sarà dunque interessante scoprire cosa la seconda stagione aggiungerà alla storia di Peacemaker e come lo renderà a tutti gli effetti un personaggio del DC Universe.

“Peacemaker esplora la storia del personaggio che John Cena riprende all’indomani del film del 2021 del produttore esecutivo James Gunn, Suicide Squad – un uomo irresistibilmente vanaglorioso che crede nella pace ad ogni costo, non importa quante persone debba uccidere per ottenerla!”, è stato poi riferito. I dettagli precisi sulla trama della seconda stagione sono ancora per lo più nascosti, ma sappiamo che Frank Grillo riprenderà il ruolo di Rick Flag Sr. e cercherà di vendicarsi per l’uccisione da parte di Peacemaker di suo figlio Rick Jr. (Joel Kinnaman) avvenuta in The Suicide Squad.

LEGGI ANCHE: Peacemaker – Stagione 2: cast, trama e tutto quello che sappiamo