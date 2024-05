Bridgerton 3: Luke Newton parla della “scena della carrozza”

Chiunque abbia visto la prima parte di Bridgerton 3 (qui la nostra recensione), sarà rimasto con il fiato sospeso per il mid-season finale. La scena, come sa bene chi l’ha guardata, sembra risolvere delle faccende sospese, ma anche rendere impossibili da evitare alcuni elementi di trama che verranno sciolti sicuramente nella seconda parte, disponibile dal 13 giugno.

Intervistato da Deadline, il protagonista maschile della serie, Luke Newton, ha commentato proprio il finale, e la “scena della carrozza”, che ha fatto sorgere più di un rossore sulle gote degli spettatori fan dello show.

“Quella scena racchiude tutto – ha spiegato Newton – Se dovessi mostrare Bridgerton nel suo insieme, potresti condividere quella scena ed esplorare tutto ciò di cui trattiamo. Esplora l’amicizia, il romanticismo, è sexy, espone i protagonisti… ci sono dei momenti in cui si sentono insicuri. Ci sono anche quei momenti di sollievo, in cui c’è comicità, in cui iniziano a ridacchiare insieme. Quindi volevamo davvero racchiudere lì ogni aspetto della loro relazione. È solo una scena di cinque minuti. Quindi sembrava un compito arduo riuscire a raggiungere tutti quei ritmi in un breve lasso di tempo.

Inoltre, c’era anche la necessità di farla diventare una scena che i fan avessero amato, c’era pressione. Da quando abbiamo iniziato lo spettacolo, siamo sempre stati consapevoli della scena della carrozza. Era un po’ sempre nella nostra mente. Quindi, quando l’abbiamo letta eravamo davvero emozionati ma nervosi. Ogni dipartimento ne era a conoscenza. Sul set c’era un’energia diversa in cui tutti erano pronti a lavorare alla scena nel miglior modo possibile. Abbiamo realizzato più versioni, forse cinque o sei versioni diverse di come abbiamo interpretato la scena e poi abbiamo lasciato tutto al montaggio. È stato un processo davvero liberatorio: copriamo tutti gli aspetti… sembrava davvero appropriato. Sento che sia stato veramente giusto concludere a quel punto la Parte 1, perché sembra un momento di sollievo e contentezza, ma in realtà c’è la storia di fondo di Whistledown.”

Proprio così, il sollievo è breve e il futuro di Penelope e Colin è ancora incerto. Ma scopriremo presto cosa accadrà in Bridgerton 3.