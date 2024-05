Ryan Gosling risponde a Kevin Feige che lo ha approvato per Ghost Rider del MCU

Ryan Gosling, star di Barbie e di The Fall Guy, rimane il favorito dei fan per interpretare il Johnny Blaze del MCU in un futuro progetto su Ghost Rider. Tuttavia, nel momento in cui scriviamo, non c’è ancora alcuna indicazione chiara che i Marvel Studios abbiano intenzione di riportare lo Spirito della Vendetta nelle sale.

Storie soprannaturali come Werewolf at Night e l’imminente Agatha All Along (e anche Ironheart) potrebbero preparare il terreno per un eventuale debutto, ma Ryan Gosling è ancora interessato?

Interrogato da Josh Horowitz sul sigillo di approvazione del presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, l’attore ha dichiarato: “È stato un momento magico. Ho detto a Josh che mi sarebbe piaciuto interpretare Ghost Rider. Lui ha trovato Kevin Feige, lo ha messo alle strette e gli ha fatto un’intervista. Quando ha detto ‘Mi piacerebbe’, si sono spente tutte le luci“. Per quanto riguarda l’eventualità che ci sia stato qualche movimento reale su questo fronte, un Gosling schivo ha risposto: “Non lo so“.

Quando Emily Blunt si è intromessa dicendo che non si aspettava che lui firmasse per un progetto di supereroi, il candidato all’Oscar le ha risposto: “Mi piacerebbe, sarebbe fantastico. Vieni a recitare in Ghost Rider“.

I Marvel Studios hanno detenuto i diritti del personaggio per anni e hanno permesso alla Marvel Television di utilizzare la versione di Robbie Reyes in Agents of S.H.I.E.L.D. per un breve periodo. Da allora, si vocifera che Johnny sia in procinto di fare il suo debutto nel MCU.

Ryan Gosling ha espresso più volte il suo interesse per un possibile ruolo in un film di supereroi e, nello specifico, per lo Spirito della Vendetta. Interpellato l’anno scorso (ed è a questo che Horowitz si riferisce nel video qui sotto), Feige ha detto: “Ehi amico, se Ryan vuole fare Ghost Rider… Gosling è incredibile. Ryan è incredibile. Mi piacerebbe trovare un posto per lui nel MCU“.

L’attore ha già detto di aver rifiutato molti ruoli da supereroe, ma non ha voluto fare nomi. “Non ha importanza. Non ero adatto. Ma mi piacerebbe farlo“. È chiaro che sta aspettando il personaggio giusto, ma sarà Ghost Rider? Non ci resta che aspettare e vedere.

I film di Ghost Rider con Nicolas Cage sono stati deludenti dal punto di vista critico e commerciale, quindi se Johnny dovesse tornare, potrebbe essere in un altro progetto corale come il tanto vociferato Midnight Suns. Per vedere l’intervista completa, consultare il post di X qui sotto.

I’m just trying to help Ryan Gosling to realize his dreams — namely playing Ghost Rider. pic.twitter.com/yHcx1DnkNQ — Josh Horowitz (@joshuahorowitz) May 17, 2024

Foto di copertina di imagepressagency via Depositphotos