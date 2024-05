Festival di Cannes 2024, le foto dal photocall di The Surfer con Nicolas Cage

Si è tenuta oggi il photocall di The Surfer con Nicolas Cage alla 77a edizione del Festival di Cannes al Palais des Festivals. L’eterno innamorato di Lula fa il suo grande ritorno al Festival di Cannes. Dopo una carriera sotto la direzione dei registi più affermati, Nicolas Cage si rivolge alla nuova guardia e prende l’onda del regista irlandese Lorcann Finnegan, per la prima volta nella Selezione Ufficiale con The Surfer, proiettato nella proiezione di mezzanotte. Di seguito tutte le foto dal festiva:

Nicolas Cage interpreta un padre di famiglia che torna nella sua casa australiana dopo anni trascorsi negli Stati Uniti. Ma quando porta il figlio sulla spiaggia della sua infanzia, una banda di surfisti gli nega l’accesso. Umiliato, il padre non intende lasciare le cose come stanno…

L’ultima volta che Nicolas Cage è stato sulla Croisette è stato per la proiezione speciale di Kiss of Death di Barbet Schroeder nel 1995. Dieci anni prima, quando era agli inizi, aveva scoperto le gioie del Concorso con Birdy di Alan Parker (Grand Prix Spécial du Jury), prima di lasciare il segno con la sua cover di “Love Me Tender” accanto a Laura Dern in Sailor and Lula di David Lynch, che vinse la Palma d’Oro nel 1990.

Negli ultimi anni, Nicolas Cage è stato impegnato in progetti freschi e audaci, come Dream Scenario del regista norvegese Kristoffer Borgli, che gli è valso una nomination ai Golden Globe come miglior attore in un musical o commedia alla cerimonia dei Golden Globes 2024. Con circa 120 film all’attivo, l’attore è più che mai in sintonia con una nuova generazione di registi.