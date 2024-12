Bridgerton 4 potrebbe avere ingaggiato un personaggio chiave per la storia d’amore tra Benedict e Sophie

Bridgerton 4 potrebbe avere un personaggio chiave per la storia d’amore di Benedict e Sophie. Basata sulla serie di libri di Julia Quinn, ogni stagione del popolare period drama di Netflix segue un diverso membro dell’omonima famiglia mentre trova l’amore in una versione storicamente alternativa della Londra dell’epoca della Reggenza. La quarta stagione di Bridgerton si concentrerà su Benedict (Luke Thompson), il secondogenito della famiglia, e sulla sua storia d’amore con Sophie Baek, interpretata da Yerin Ha.

Ora, un altro personaggio chiave nella storia d’amore di Benedict e Sophie potrebbe essere stato scritturato. Secondo il sito web dell’agenzia di talenti Hamilton Hodell, tra i crediti dell’attrice Susan Brown figura il ruolo della signora Crabtree in Bridgerton. Tuttavia, il casting della Brown non è ancora stato confermato ufficialmente da Netflix o da chiunque sia coinvolto nella serie.

Che cosa significa il casting di Susan Brown per la quarta stagione di Bridgerton?

I fan dei romanzi di Julia Quinn riconosceranno la signora Crabtree come una figura centrale nella storia d’amore di Benedict e Sophie. La signora Crabtree è la governante del My Cottage, nella campagna del Wiltshire, e lavora per Benedict e svolge un ruolo cruciale nell’unione della coppia nel terzo libro dei Bridgerton, Un’offerta da un gentiluomo. Nel romanzo, la signora Crabtree e suo marito si occupano della casa di campagna di Benedict e, mentre Sophie la assiste nelle faccende domestiche, la signora Crabtree si impegna a trattarla come un’ospite dopo averla scoperta al cottage con Benedict.

L’apparente casting di Susan Brown arriva subito dopo aver dato un’occhiata al table-reading della quarta stagione di Bridgerton, che ha rivelato un assaggio del cast che si riunisce per prepararsi alla serie. Oltre all’apparente casting della Brown, anche Katie Leung e Isabella Wei sono state scritturate come nuovi personaggi, rispettivamente Lady Araminta Gun e Posy Li. Anche Ruth Gemmell, Adjoa Andoh, Hannah Dodd, Florence Hunt, Polly Walker, Martins Imhange, Victor Alli e Hugh Sachs riprenderanno i loro ruoli.