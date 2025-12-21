Bridgerton 4: la showrunner anticipa le nuove sfide di Penelope come Lady Whistledown

La stagione 4 di Bridgerton porterà con sé nuove e imprevedibili sfide per Penelope Bridgerton (nata Featherington), ora ufficialmente tornata nei panni di Lady Whistledown, la più influente penna del Ton. Dopo una stagione 3 dedicata alla sua storia d’amore friends-to-lovers con Colin (Luke Newton), la rivelazione pubblica della sua doppia identità ha segnato un punto di svolta nella vita della protagonista.

La nuova stagione sarà guidata dal racconto fiabesco di Benedict Bridgerton (Luke Thompson) e della misteriosa Sophie Baek (Yerin Ha), ma la coppia formata da Penelope e Colin avrà comunque un ruolo centrale. Secondo la showrunner Jess Brownell, i due potrebbero persino rivivere l’iconica “carriage scene”, pur dovendo affrontare tensioni legate al ritorno di Penelope nel mondo del gossip.

In un’intervista a TVLine, Brownell ha spiegato che la quarta stagione rappresenterà «un grande momento per Penelope, perché ora è uscita allo scoperto come Lady Whistledown. Deve imparare cosa significa essere una cronista di scandali quando le persone sanno che sei tu a scrivere di loro.»

La domanda è inevitabile: riuscirà Whistledown a sopravvivere ora che il Ton la conosce? Può ancora contare sui pettegolezzi carpiti ai domestici, o tutti saranno più cauti alla sua presenza?

Per fortuna Penelope non è sola. «Colin è lì per sostenerla», ha spiegato Brownell, «ma questo metterà sicuramente pressione su entrambi.» L’uomo che un tempo criticava il suo “piccolo hobby” ora riconosce la sua lungimiranza e il peso sociale del suo ruolo — ma la strada sarà tutt’altro che semplice.

Lady Whistledown: cosa cambia rispetto ai libri di Julia Quinn

La serie continua a prendere una strada diversa rispetto ai romanzi originali di Julia Quinn. Nei libri, infatti:

la storia di Benedict e Sophie precede quella di Penelope e Colin;

Penelope smette definitivamente di scrivere come Whistledown dopo essere stata smascherata;

quando arriva la storia di Eloise, la rubrica non esiste più.

La serie Netflix invece mantiene viva la voce di Whistledown, creando nuove dinamiche narrative: Penelope deve ora decidere se evitare di scrivere sulla famiglia Bridgerton — rischiando di perdere autorevolezza — o continuare a farlo, con conseguenze imprevedibili.

Potrebbe persino aiutare Benedict e Sophie a colmare il divario sociale che li separa? Tutto è possibile nella frizzante e complessa società del Ton.

Bridgerton 4 – Parte 1 debutta su Netflix il 29 gennaio 2026, mentre Parte 2 arriverà il 26 febbraio.