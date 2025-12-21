Le 5 migliori serie TV di fantascienza che hanno debuttato nel 2025

Se si confronta il 2025 con alcuni dei migliori anni per la fantascienza nella storia della televisione, esso potrebbe impallidire rispetto alla metà degli anni 2010 o all’inizio degli anni 2000. Tuttavia, nonostante ciò, è difficile non guardare indietro a quell’anno e apprezzare come esso abbia segnato il debutto di alcune incredibili serie di fantascienza che hanno lasciato il segno nel genere.
È interessante notare che, tra le cinque migliori serie di fantascienza del 2025, tre hanno affrontato il tema delle minacce provenienti dallo spazio, facendo capire agli esseri umani la loro insignificanza nella vastità dell’universo. Una si è rivelata una serie relativamente meno conosciuta e non in lingua inglese sui terrori dell’intelligenza artificiale, mentre l’ultima riguardava l’esplorazione di cosa significhi essere umani attraverso gli occhi di un androide.
Come la maggior parte delle serie e dei film di fantascienza, tutte e cinque presentavano diverse sovrapposizioni tematiche e narrative, ma anche elementi che le rendevano significativamente diverse l’una dall’altra. Per ovvie ragioni, alcune di queste serie hanno avuto un impatto maggiore rispetto ad altre, mentre alcune sono rimaste relativamente meno memorabili.
Cassandra
All’inizio, il thriller fantascientifico tedesco di Netflix, Cassandra, adotta una trama familiare in cui una famiglia si trasferisce in una nuova casa e “riporta in vita” accidentalmente il suo assistente domestico dotato di intelligenza artificiale. Quella che inizialmente sembra l’ennesima rivisitazione della familiare trama alla M3GAN, prende gradualmente una piega intrigante che la eleva al di sopra della maggior parte delle serie e dei film di fantascienza sull’intelligenza artificiale.
Uno dei maggiori punti di forza di Cassandra risiede nella sua grafica, che immerge gli spettatori in un ambiente retro-futuristico familiare ma stranamente distante. Anche l’intelligenza artificiale protagonista, Cassandra, appare come una figura calorosa e premurosa prima che venga alla luce la oscura verità sul suo passato.
Quando si tratta della rappresentazione dei personaggi umani, Cassandra spesso inciampa perché li semplifica eccessivamente per convenienza narrativa. Tuttavia, nonostante sia eccessivamente artificioso e sciocco in molti momenti, l’oscuro programma di fantascienza di Netflix ha abbastanza fascino da soddisfare la maggior parte degli appassionati del genere. Trae inoltre vantaggio dal fatto che racconta una storia ben strutturata che non prepara le stagioni future con cliffhanger forzati.
L’Eternauta
Basato sull’omonimo fumetto del 1957 di Héctor Germán Oesterheld e Francisco Solano López, The Eternaut è una serie fantascientifica argentina che ha ottenuto le lodi di Hideo Kojima subito dopo essere approdata su Netflix. Come descritto da Kojima nella sua recensione, The Eternaut ha tratto grande vantaggio dalla sua capacità di distinguersi dalla solita offerta di serie fantascientifiche incentrate su narrazioni prevedibili incentrate su zombie o pestilenze.
L’arco narrativo iniziale di The Eternaut sembra familiare, con una parte significativa della popolazione mondiale che viene spazzata via dopo essere entrata in contatto con neve radioattiva. Tuttavia, la storia si evolve lentamente in un racconto sulla fragilità dei sistemi umani e sulla natura malvagia del controllo autoritario.
A differenza di altre serie simili, come Silo, The Eternaut fatica ancora a rendere i suoi personaggi credibili nell’arco narrativo iniziale. Tuttavia, stabilisce perfettamente la posta in gioco del suo dramma e termina con un intrigante colpo di scena legato al viaggio nel tempo che suggerisce che ha solo sfiorato la superficie del suo potenziale narrativo. Fortunatamente, The Eternaut è stato rinnovato anche su Netflix e tornerà presto con un’altra stagione.
Murderbot
Apple TV ha senza dubbio dominato il genere fantascientifico. Tuttavia, guardando indietro, è difficile non vedere come il 2024 sia stato un po’ un ostacolo per il genere sul servizio di streaming. Mentre alcune serie come Constellation hanno faticato a lasciare il segno, altre, come Sunny, non sono riuscite a raccogliere abbastanza spettatori nonostante abbiano ottenuto il plauso della critica.
Fortunatamente, Apple TV è riuscita a compensare le perdite del 2024 non solo realizzando brillanti stagioni successive di programmi come Scissione, ma anche aggiungendo nuovi adattamenti, come Murderbot, al suo impressionante catalogo di fantascienza.
Basato sul primo libro della serie The Murderbot Diaries di Martha Wells, Murderbot di Apple TV si maschera da serie comica nei suoi primi archi narrativi. In pochi episodi, però, la commedia si trasforma in un’esplorazione inquietante e intima di cosa significhi esistere in un mondo in cui la coscienza è trattata come un software proprietario.
Con la migliore interpretazione della sua carriera, Alexander Skarsgård rende la serie ancora più memorabile, rendendo difficile non attendere con ansia la seconda stagione.
Alien – Piante Terra
Alien – Piante Terra portava il pesante fardello di far parte non solo di uno dei franchise horror più riconoscibili, ma anche di giustificare la sua ragion d’essere e di portare a casa la minaccia aliena generale. La serie avrebbe potuto facilmente scegliere una strada più sicura, sviluppandosi in un formato “mostro della settimana” in cui ogni nuovo episodio si concentrasse su una nuova violazione del contenimento o su una vittima sacrificabile. Tuttavia, la serie ha osato distinguersi e imprimere la propria identità nella saga, rappresentando un tipo di horror più lento e sistemico. Il solo cambiamento di scala dallo spazio esterno al pianeta natale dell’umanità è sufficiente per coinvolgere la maggior parte dei fan della saga nei primi sviluppi della trama. Ciò che lo rende davvero un’aggiunta degna di nota al genere, però, è che, invece di limitarsi a spuntare tutte le caselle della tradizione di Alien, mette in luce le fragili strutture di potere e il marciume morale che esistono nel suo mondo. Sono questi elementi riconoscibili che gli permettono di rimanere impresso negli spettatori anche molto tempo dopo che i titoli di coda hanno iniziato a scorrere.
Pluribus
Quasi tutte le serie post-apocalittiche ben scritte puntano su temi più ampi come la speranza, la sopravvivenza e la comunità. Tuttavia, nell’era dello streaming, dove il successo si misura principalmente con parametri immediati, molte serie di questo sottogenere sembrano aver dimenticato il valore della narrazione a lungo termine. Per la prima volta dopo molti anni, sembra che una serie stia finalmente costruendo qualcosa di grande.
La serie in questione è ovviamente la più vista di sempre su Apple TV: Pluribus.
Probabilmente, Pluribus non è adatto all’era dello streaming, e questo è forse il suo unico difetto visibile.
Invece di affrettarsi verso colpi di scena e dare al pubblico una rapida dose di dopamina, Pluribus si prende il suo tempo. È difficile prevedere dove intende arrivare con la sua rappresentazione di un mondo post-apocalittico pieno di persone irrealisticamente felici contrapposte a due individui cinici.
Tuttavia, non si può fare a meno di avere fiducia nella visione di Vince Gilligan e nella sua capacità di offrire alcuni dei più incredibili risultati a lungo termine per gli spettatori pazienti. Pluribus potrebbe in seguito perdere alcuni punti se lascerà troppi vuoti tra una stagione e l’altra. Per ora, però, è una delle cose migliori che stanno accadendo in TV nel genere fantascientifico.