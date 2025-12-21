Le 5 migliori serie TV di fantascienza che hanno debuttato nel 2025

Se si confronta il 2025 con alcuni dei migliori anni per la fantascienza nella storia della televisione, esso potrebbe impallidire rispetto alla metà degli anni 2010 o all’inizio degli anni 2000. Tuttavia, nonostante ciò, è difficile non guardare indietro a quell’anno e apprezzare come esso abbia segnato il debutto di alcune incredibili serie di fantascienza che hanno lasciato il segno nel genere.

È interessante notare che, tra le cinque migliori serie di fantascienza del 2025, tre hanno affrontato il tema delle minacce provenienti dallo spazio, facendo capire agli esseri umani la loro insignificanza nella vastità dell’universo. Una si è rivelata una serie relativamente meno conosciuta e non in lingua inglese sui terrori dell’intelligenza artificiale, mentre l’ultima riguardava l’esplorazione di cosa significhi essere umani attraverso gli occhi di un androide.

Come la maggior parte delle serie e dei film di fantascienza, tutte e cinque presentavano diverse sovrapposizioni tematiche e narrative, ma anche elementi che le rendevano significativamente diverse l’una dall’altra. Per ovvie ragioni, alcune di queste serie hanno avuto un impatto maggiore rispetto ad altre, mentre alcune sono rimaste relativamente meno memorabili.