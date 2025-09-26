Peacemaker – Stagione 2: la scena del cameo di Lex Luthor è online!

L’episodio 6 di Peacemaker ha visto la partecipazione a sorpresa di Nicholas Hoult, protagonista di Superman, nel ruolo di Lex Luthor (si può vedere qui la scena). Imprigionato a Belle Reve per 265 anni dopo aver quasi distrutto Metropolis, Lex usa un bastone dopo essere stato aggredito da Krypo, il supercane. Rick Flag Sr. ha però bisogno del suo aiuto per rintracciare la Quantum Unfolding Chamber di Chris Smith, ma in cambio Lex vuole la libertà.

Rick non ne è così sicuro, ma è chiaro che hanno una visione del mondo simile. Quando il cattivo si siede, esprime sgomento per lo stato del mondo – il direttore dell’A.R.G.U.S. sembra altrettanto scontento – ma è più turbato dall’ambiente che lo circonda. “L’ultima volta che ti ho visto, negavi che i metaumani fossero una minaccia”, dice Lex.

“E ora sembra che stiano conquistando il mondo. La Justice Gang e Superman determinano la politica internazionale… mentre io sono qui a Belle Reve ad ascoltare un uomo grande come un orso con la pelle di drago che ogni notte si scopa un ragazzo effeminato dagli occhi da cartone animato nella cella accanto alla mia”, dice il personaggio nella scena.

Si tratta indubbiamente di un cameo interessante, che potrebbe gettare le basi per Man of Tomorrow del 2027. Il palcoscenico è infatti pronto per Lex per guadagnarsi la libertà, sfuggendo alla giustizia nello stesso modo in cui ha fatto ripetutamente la sua controparte dei fumetti. Non resta che attendere di scoprire che sviluppi avrà questo cameo e come Lex aiuterà Rick Flag Sr., guadagnandosi la libertà.

Tutto quello che sappiamo della stagione 2 di Peacemaker

“La gente sta capendo che la seconda stagione di Peacemaker riguarda due dimensioni, e questo è davvero il cuore della serie”, ha spiegato Gunn durante una recente intervista con Rolling Stone. “Ma non è che una di queste sia la vecchia DCEU e l’altra la DCU. La questione viene affrontata in modo diverso, in modo molto diretto in una stagione in cui quasi tutto nella prima stagione è canonico e alcune cose non lo sono. E infatti ho registrato un podcast con gli attori Steve Agee e Jen Holland“.

“Abbiamo parlato di ogni episodio di Peacemaker e in quegli episodi ho spiegato cosa è canonico e cosa non lo è. In pratica ho eliminato alcune piccole cose della prima stagione di Peacemaker che non sono canoniche, come Aquaman. Ma la maggior parte delle cose è canonica“. Stando a queste parole di Gunn, sarà dunque interessante scoprire cosa la seconda stagione aggiungerà alla storia di Peacemaker e come lo renderà a tutti gli effetti un personaggio del DC Universe.

“Peacemaker esplora la storia del personaggio che John Cena riprende all’indomani del film del 2021 del produttore esecutivo James Gunn, Suicide Squad – un uomo irresistibilmente vanaglorioso che crede nella pace ad ogni costo, non importa quante persone debba uccidere per ottenerla!”, è stato poi riferito. I dettagli precisi sulla trama della seconda stagione sono ancora per lo più nascosti, ma sappiamo che Frank Grillo riprenderà il ruolo di Rick Flag Sr. e cercherà di vendicarsi per l’uccisione da parte di Peacemaker di suo figlio Rick Jr. (Joel Kinnaman) avvenuta in The Suicide Squad.

