Chance Perdomo è morto, la stella del Gen V aveva 27 anni

Chance Perdomo, star di Gen V e Le terrificanti avventure di Sabrina, è deceduto all’età di 27 anni a causa di un incidente in moto. In una dichiarazione a nome della famiglia e dei rappresentanti di Chance Perdomo, la famiglia di Chance Perdomo ha chiesto la privacy e ha ricordato Chance come una persona che aveva una “passione per le arti e un insaziabile appetito per la vita“.

“La sua passione per le arti e il suo insaziabile appetito per la vita erano percepiti da tutti coloro che lo conoscevano, e il suo calore continuerà in coloro che amava di più. Vi chiediamo di rispettare il desiderio di privacy della famiglia nel piangere la perdita del loro amato figlio e fratello”, si legge nel comunicato.

Chance Perdomo ha iniziato a recitare nel 2016 ed era conosciuto soprattutto per i suoi ruoli nel film della BBC Three Killed by My Debt, per il ruolo di Ambrose Spellman nella serie Netflix Le terrificanti avventure di Sabrina e, più recentemente, per il ruolo di Andre Anderson nello spin-off Gen V di The Boys.

In una dichiarazione rilasciata a Deadline, un produttore di Gen V ha condiviso lo shock per la notizia e ha ricordato Chance Perdomo come una splendida presenza sul set.

“Non riusciamo a capacitarci di questa notizia. Per quelli di noi che lo hanno conosciuto e hanno lavorato con lui, Chance era sempre affascinante e sorridente, una forza della natura entusiasta, un performer di incredibile talento e, più di ogni altra cosa, solo una persona molto gentile e adorabile. Anche scrivere di lui al passato non ha senso. Ci dispiace molto per la famiglia di Chance e siamo in lutto per la perdita del nostro amico e collega. Abbracciate i vostri cari stasera”.