Codice: Cacciatore, tutto quello che c’è da sapere sul film Netflix

Ogni paese ha, cinematograficamente parlando, il proprio letale e inarrestabile assassino. Se gli Stati Uniti hanno ora il John Wick di Keanu Reeves, il Sudafrica ha invece ora trovato in Zuko Khumalo colui in grado di assumere questo ruolo. Ecco allora che il nuovo film Netflix, Codice: Cacciatore, presenta un’avventura nei territori dello Stato africano tra complotti e brutali combattiimenti. Con questo nuovo lungometraggio prende dunque vita un racconto adrenalinico e ricco di azione, che si snoda attraverso ambienti particolarmente affascinanti e dimostra di non avere nulla da invidiare ai suoi simili occidentali.

Regista del film è Mandla Dube, già autore di Kalushi: The Story of Solomon Mahlangu e L’assedio di Silverton. Per gli appassioanti del genere, è dunque questo un film da non lasciarsi sfuggire. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Codice: Cacciatore. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alle location dove è stato girato. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama e il cast di Codice: Cacciatore

Protagonista del film è Zuko Khumalo, un letale assassino sudafricano ora ritiratosi per condurre una vita tranquilla, diviso tra un umile lavoro come meccanico e la propria famiglia. La sua pace, tuttavia, viene spezzata quando il suo vecchio amico e mentore, Johnny – un politico caduto in disgrazia – chiede a Zuko di avventurarsi in tutto il Sudafrica per far emergere le orribili azioni di cui il candidato presidenziale Daza Mtima si è macchiato. Johnny gli assicura che, se svelata la cospirazione politica, l’intera catena di comando del Sudafrica potrebbe sgretolarsi. Ma lui non può farlo da solo e ha bisogno dell’aiuto di Zuko, che si ritroverà costretto ad accettare quella che è però una missione estremamente pericolosa.

Ad interpretare Zuko Khumalo vi è l’attore Bonko Khoza, noto per il ruolo di Boma nel film The Woman King (2022), con protagonista Viola Davis. Accanto a lui recitano Connie Ferguson nel ruolo di Molebogeng Kwena, direttore dell’Intelligence presidenziale, e Masasa Mbangeni in quello di Malibe Mambi, fidanzata di Zuko. L’attore Tim Theron ricopre invece il ruolo di Tiger de Klerk, un agente tattico che lavora per Mo. Peter Butler è Johnny Klein, ex collaboratore di Zuko ed ex direttore generale delle Relazioni Internazionali, mentre Connie Chiume (visto in Black Panther) è Thandiwe Makeba, l’ex ministro degli Affari esteri. Sisanda Henna, infine, è il candidato presidente Daza Mtima.

Codice: Cacciatore è tratto da un libro

Il film, come anticipato, è l’adattamento dell’omonimo romanzo del 2003 dello scrittore e giornalista sudafricano Deon Meyer. Ci sono però diverse differenze tra le due opere, a partire dal nome del protagonista, che nel romanzo non è Zuko Khumalo bensì Tiny Mpayipheli. Questi, inoltre, non è propriamente un ex assassino bensì un pistolero su commissione del governo. Diverso è anche il motivo che lo richiama all’azione, che a differenza del film, nel libro è il rapimento di un suo vecchio e fidato amico, per liberare il quale ha a disposizione solo settantadue ore. Restano però simili il complotto e le numerose forze avverse con cui il protagonista si trova costretto a confrontarsi.

Le location del film: ecco dove è stato girato

Codice: Cacciatore si svolge grossomodo in tutto il Sudafrica, ma in particolare a Waterkloof – sobborgo benestante della città di Pretoria, nella provincia di Gauteng – Pretoria – capitale amministrativa del Sudafrica, anche nota come Tshwane -, Vlottenburg, Città del Capo – di cui in particolare vediamo il City Hall e il V&A Waterfront – e la città di Maseru, del Lesotho, Stato dell’Africa Meridionale. Location particolarmente affascinante sono invece le Montagne Swartberg, situate nella parte ovest del paese e che possono essere viste prevalentemente sullo sfondo di alcune scene.

Il trailer del film e come vederlo in streaming su Netflix

Come anticipato, è possibile fruire di Codice: Cacciatore unicamente grazie alla sua presenza nel catologo di Netflix, dove attualmente è al 2° posto della Top 10 dei film più visti sulla piattaforma in Italia. Per vederlo, basterà dunque sottoscrivere un abbonamento generale alla piattaforma scegliendo tra le opzioni possibili. Si avrà così modo di guardare il titolo in totale comodità e al meglio della qualità video, avendo poi anche accesso a tutti gli altri prodotti presenti nel catalogo.