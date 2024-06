Chicago Fire 13: Jocelyn Hudson riceve una promozione a regular

Un nuovo paramedico dell’Ambulanza 61 ha appena ricevuto una meritata promozione per la stagione 13 di Chicago Fire. Jocelyn Hudson, che si è unita alla serie drammatica procedurale nella stagione 12 come nuovo paramedico di nome Lyla Novak, sarà presente regolarmente nella prossima stagione 13, recentemente autorizzata dalla NBC. April è entrata a far parte della squadra per sostituire Lennox (interpretato da Wesam Keesh) che se n’è andato dopo che il suo personaggio è stato licenziato dal capo della squadra, Boden. Il suo personaggio si è rivelato fondamentale per la squadra dei vigili del fuoco e, come ricompensa, apprendiamo da Deadline che il suo ruolo è stato potenziato.

Oltre a Keesh, Chicago Fire ha visto un paio di partenze nella stagione 12, tra cui quella di Sylvie Brett (Kara Killmer), che si è unita alla serie nella stagione 3 in sostituzione della defunta Leslie Shay (Shiri Appleby). Con l’abbandono del personaggio della Kilmer a metà della stagione 12 e un paio di altre partenze, lo show ha creato spazio per l’ingresso di nuovi personaggi, ed è emozionante vedere la Hudson scalare i ranghi dopo la sua impressionante interpretazione nella stagione 12.

La Lyla della Hudson è stata introdotta nella seconda metà della stagione 12 come un nuovo paramedico che si accontentava di lavorare come freelance. In seguito, però, ha accettato di unirsi alla squadra a tempo pieno e ha subito avuto un impatto sulla squadra. Lyla interviene spesso per prendere il comando e colmare le lacune ogni volta che è necessario, caratteristiche che hanno impressionato i capi e sarà interessante vedere come si svilupperà il suo arco nella prossima stagione.

La fama di Jocelyn Hudon è in ascesa

Anche se la Hudon è una nuova arrivata nel franchise di One Chicago, non è estranea ai procedurali e arriva a Chicago Fire con un bagaglio di esperienza tale da lasciare il segno nello show. In passato ha recitato in procedurali di successo come Criminal Minds, 9-1-1 e The Rookie: Feds. Interprete molto versatile, la Hudon ha partecipato ad altri show televisivi, in particolare alla serie FX Dave, alla serie horror di Guillermo del Toro, The Strain, a 21 Thunder, Ice e When Hope Calls.

Hudon è un volto familiare al pubblico di Hallmark, essendo apparsa in commedie romantiche come Innamorarsi a Niagra e Romance With a Twist. Recentemente ha assunto il ruolo di protagonista nel dramma romantico The Fall con Thomas Cocquerel e Jeremy Sumpter. Per la sua interpretazione di Lacey Huxley, una trentenne divisa tra due amanti, è stata nominata come miglior attrice al Mammoth Film Festival 2024.

Hudon si unisce agli altri attuali regular della serie Taylor Kinney, David Eigenberg, Eamonn Walker, Miranda Rae Mayo, Christian Stolte, Hanako Greensmith e Joe Minoso, che torneranno tutti alla prima stagione 13 sulla NBC. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su Chicago Fire.