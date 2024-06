Supergirl: Melissa Benoist condivide il suo consiglio per Milly Alcock

Nonostante il co-CEO dei DC Studios James Gunn abbia definito The Flash “uno dei più grandi film di supereroi mai realizzati“, ha scelto di non affidare nuovamente il ruolo di Supergirl a Sasha Calle per il nuovo DCU. Ad interpretare la supereroina sarà ora Milly Alcock, che debutterà da protagonista in tali vesti in Supergirl: Woman of Tomorrow. La notizia è stata accolta con favore visto quanto dimostrato in quanto a talento dalla Alcock in House of the Dragon.

C’è però anche un’altra interprete di Supergirl, Melissa Benoist – che ha interpretato la Ragazza d’Acciaio nella serie Supergirl di The CW – che ha ora offerto il proprio consiglio a Alcock su come approcciarsi al ruolo. In un’intervista con Collider, infatti, Benoist ha affermato: “Credo che ciò che mi ha sempre guidato mentre lavoravo a quella serie sia stato il pubblico e la persona per cui sapevo che stavo realizzando lo show. Naturalmente, so che lei è un personaggio iconico che attraversa molte generazioni di fan“.

“Ma le persone per cui stavo realizzando lo show erano giovani donne, e se lo tenevo ben presente, tutto diventava più piacevole“. Quando la Benoist è stata scritturata per l’Arrowverse, era nota soprattutto per aver recitato in Glee. Il suo ruolo in quella serie era in netto contrasto con l’interpretazione di un supereroe, ma ha comunque contribuito a preparare l’attrice per Supergirl.

“Quello che ho imparato in Glee è che ero una gran lavoratrice e che potevo fare cose davvero difficili, perché il programma di quello show era estenuante perché c’erano così tante parti in movimento. Era divertente ma difficile. Dovevi provare i balli, dovevi preregistrare le canzoni, poi dovevi filmare le canzoni, e le riprese delle canzoni erano molto più lunghe – richiedevano ore e ore e ore – e poi c’era anche il lavoro sulle scene“.

“Sapevo che Supergirl avrebbe comportato una grande pressione e che le responsabilità sarebbero state immense. Credo che la mia esperienza in Glee mi abbia dato la convinzione di essere in grado di portare avanti Supergirl“. Non resta a questo punto che attendere maggiori informazioni su Supergirl: Woman of Tomorrow, progetto che potrebbe entrare in produzione già nel corso di quest’anno e che ci presenterà dunque una nuova versione di questo personaggio.

