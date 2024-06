Patrick Dempsey entra nel cast di Dexter: Original Sin

Forse dovresti trovare un nuovo uso per il tuo bisturi, McDreamy. Patrick Dempsey si unisce al cast di Dexter: Original Sin, la tanto attesa storia delle origini per Paramount+ e Showtime. Patrick Dempsey interpreterà Aaron Spencer, il capitano della Omicidi di Miami con un legame di lunga data con Harry Morgan, interpretato da Christian Slater. La serie prequel, ambientata nella Miami del 1991, segue un giovane Dexter Morgan (Patrick Gibson) nel passaggio da studente a serial killer vigilante. Guidato dal padre Harry, Dexter impara a incanalare i suoi impulsi oscuri utilizzando un rigido codice morale, il tutto mentre fa uno stage presso il Dipartimento di Polizia di Miami.

L’elenco del cast di killer si era già allargato in precedenza per l’attesa serie prequel di Paramount+ – precedentemente, e terribilmente, nota come Dexter: Origins – con la recente rivelazione di quattro nuovi attori. A partecipare alla storia delle origini del personaggio reso famoso da Michael C. Hall nella serie di Showtime che ha fatto scalpore, sono attori del calibro di James Martinez (Love, Victor), Christina Milian (Love Don’t Cost a Thing), Alex Shimizu (The Blacklist) e Reno Wilson (Mike & Molly). Il quartetto lavorerà al fianco dei già annunciati Christian Slater (The Spiderwick Chronicles), Gibson (Shadow and Bone) e Molly Brown (Senior Year).

Chris McCarthy, Presidente/CEO di Showtime e MTV Entertainment Studios, ha espresso entusiasmo per l’aggiunta di Dempsey, definendolo “un attore amato e conosciuto a livello internazionale per i personaggi iconici che ha interpretato e per le sue performance”. Dexter: Original Sin si preannuncia come uno show di grande impatto, la cui produzione è curata da Showtime Studios e Counterpart Studios.

La carriera di Patrick Dempsey

Patrick Dempsey è noto soprattutto per il ruolo del dottor Derek Shepherd, alias “McDreamy”, nella serie televisiva Grey’s Anatomy. Questo ruolo gli è valso un ampio riconoscimento e diverse nomination ai premi. Dempsey ha anche recitato in film importanti come Enchanted, dove ha interpretato l’affascinante Robert Philip, e Bridget Jones’s Baby nel ruolo di Jack Qwant.

Ha anche fatto un’apparizione nel ruolo dell’eventuale marito di Sidney Prescott in Scream 3, con la speranza che riprenda quel ruolo nel prossimo sequel, molto diffusa tra i fan. Inoltre, è apparso in Can’t Buy Me Love, Made of Honor e Transformers: Dark of the Moon. Il suo lavoro spazia sia in televisione che al cinema, mostrando la sua versatilità come attore. Preparatevi a tuffarvi nuovamente nel mondo oscuro e contorto di Dexter Morgan: Dexter: Original Sin si prepara a portarci in un viaggio sanguinoso ed emozionante.