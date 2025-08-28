Harry Potter: Matt Smith risponde alle voci sul suo casting come Voldemort

La prossima serie TV di Harry Potter è attualmente in fase di riprese nel Regno Unito e la produzione dovrebbe continuare fino alla prossima primavera. Intanto, grazie a Wizarding World Direct, sembra ci siano alcuni nuovi dettagli su questa ultima versione dei romanzi best-seller di J.K. Rowling. Con maggior tempo a disposizione di un film di due ore, si dice che la prima stagione esplorerà anche l’origine della Pietra Filosofale e il motivo per cui è stata trasferita da Gringott a Hogwarts. Si prevede anche una maggiore attenzione alle creature e agli oggetti magici.

Le scene all’interno del Leaky Cauldron saranno girate il mese prossimo e, secondo quanto riferito, Dedalus Diggle apparirà lì per la sua unica scena in questa stagione. Lee Jordan, Dean Thomas e Oliver Wood sono inoltre stati scritturati e presto dovrebbero arrivare notizie su chi li interpreterà. Il mistero più grande, al momento, è chi interpreterà Lord Voldemort. In precedenza era stato riferito che HBO intende mantenere segreto il casting di Voldemort fino alla premiere della prima stagione di Harry Potter.

Matt Smith, protagonista di House of the Dragon e attualmente al cinema con Una scomoda circostanza, è il favorito dai fan per il ruolo, ma ha negato il suo coinvolgimento in una nuova intervista con TODAY. “Qualcuno potrà interpretarlo dopo Ralph [Fiennes]? È stato così bravo”, ha detto Smith. “Ipoteticamente, chi lo sa? Ma seguire le orme del grande Ralph Fiennes è un compito molto difficile per chiunque, quindi buona fortuna a chiunque sarà e di certo non sarò io“.

Nella prima stagione, probabilmente vedremo Voldemort in un flashback della notte in cui i genitori di Harry sono stati uccisi e come volto sul retro della testa del professor Raptor. Tuttavia, sarà solo nella quarta stagione, un adattamento de Il calice di fuoco, che entrerà pienamente in scena. Chi lo interpreterà nella prima stagione potrebbe non essere la stessa persona ad interpretarlo nella quarta, per cui il mistero intorno al ruolo potrebbe durare ancora a lungo.

Cosa sappiamo della serie HBO su Harry Potter

La prima stagione sarà tratta dal romanzo La pietra filosofale e abbiamo già visto alcuni altri momenti chiave del romanzo d’esordio di J.K. Rowling essere trasposti sullo schermo. La prima stagione di Harry Potter dovrebbe essere girata fino alla primavera del 2026, mentre la seconda stagione entrerà in produzione pochi mesi dopo. Ogni libro dovrebbe costituire una singola stagione, il che significa che avremo sette stagioni nell’arco di quasi un decennio.

HBO descrive la serie come un “adattamento fedele” della serie di libri della Rowling. “Esplorando ogni angolo del mondo magico, ogni stagione porterà ‘Harry Potter’ e le sue incredibili avventure a un pubblico nuovo ed esistente”, secondo la descrizione ufficiale. Le riprese dovrebbero avere inizio nel corso dell’estate 2025, per una messa in onda prevista per il 2026.

La serie è scritta e prodotta da Francesca Gardiner, che ricopre anche il ruolo di showrunner. Mark Mylod sarà il produttore esecutivo e dirigerà diversi episodi della serie per HBO in collaborazione con Brontë Film and TV e Warner Bros. Television. La serie è prodotta da Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film and TV, e David Heyman di Heyday Films.

Come già annunciato, Dominic McLaughlin interpreterà Harry, Arabella Stanton sarà Hermione e Alastair Stout sarà Ron. Il cast principale include John Lithgow nel ruolo di Albus Silente, Janet McTeer nel ruolo di Minerva McGranitt, Paapa Essiedu nel ruolo di Severus Piton, Nick Frost nel ruolo di Rubeus Hagrid, Katherine Parkinson nel ruolo di Molly Weasley, Lox Pratt nel ruolo di Draco Malfoy, Johnny Flynn nel ruolo di Lucius Malfoy, Leo Earley nel ruolo di Seamus Finnigan, Alessia Leoni nel ruolo di Parvati Patil, Sienna Moosah nel ruolo di Lavender Brown, Bertie Carvel nel ruolo di Cornelius Fudge, Bel Powley nel ruolo di Petunia Dursley e Daniel Rigby nel ruolo di Vernon Dursley.

Si avranno poi Rory Wilmot nel ruolo di Neville Paciock, Amos Kitson nel ruolo di Dudley Dursley, Louise Brealey nel ruolo di Madama Rolanda Hooch e Anton Lesser nel ruolo di Garrick Ollivander. Ci sono poi i fratelli di Ron: Tristan Harland interpreterà Fred Weasley, Gabriel Harland George Weasley, Ruari Spooner Percy Weasley e Gracie Cochrane Ginny Weasley.

La serie debutterà nel 2027 su HBO e HBO Max (ove disponibile) ed è guidata dalla showrunner e sceneggiatrice Francesca Gardiner (“Queste oscure materie”, “Killing Eve”) e dal regista Mark Mylod (“Succession”). Gardiner e Mylod sono produttori esecutivi insieme all’autrice della serie J.K. Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film and TV, e David Heyman di Heyday Films. La serie di “Harry Potter” è prodotta da HBO in collaborazione con Brontë Film and TV e Warner Bros. Television.