Avengers: Doomsday, ecco il primo sguardo ufficiale al nuovo nemico dei Vendicatori!

Le immagini promozionali ci hanno spesso offerto un’anteprima dei prossimi film sui supereroi, e sembra che ora possiamo aggiungere Avengers: Doomsday alla lista. Le illustrazioni esposte al Walt Disney Studios Marketing Expo di Shanghai hanno rivelato il nostro primo sguardo a Robert Downey Jr. nei panni del Dottor Destino dell’MCU.

CBM ha fatto qualche ricerca e, non si tratta di un’immagine tratta da un fumetto. L’ultima volta che è stato avvistato uno striscione come questo, un’opera di Alex Ross veniva utilizzata per promuovere il grande cattivo di Avengers: Doomsday. Questa è un’immagine nuova, con un design simile a quello dei fumetti ma anche piuttosto originale.

Dobbiamo anche sottolineare che l’immagine promozionale di Spidey, che molti fan hanno pensato fosse un costume generico, si è rivelata fedele a ciò che l’eroe indosserà in Spider-Man: Brand New Day, quindi è probabile che si tratti del Victor Von Doom di Downey Jr.

Tornando a Doom, i guanti, la cotta di maglia e la cintura sembrano essere tutti elementi esclusivi dell’MCU. I fratelli Russo sembrano ispirarsi all’aspetto del cattivo durante le serie Avengers e New Avengers di Jonathan Hickman (culminate con Secret Wars). Vediamo anche alcuni simboli ispirati alla magia sui suoi spallacci e sulla parte centrale del corpo, e alcuni dettagli più raffinati sulla maschera di Doom.

Parlando dell’ispirazione che lui e Anthony hanno tratto per Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars all’inizio di quest’anno, Joe ha detto: “Beh, creiamo sempre la nostra versione della storia. Quindi usiamo i fumetti come libera ispirazione.”

“Ma, sai, sono cresciuto con la serie originale”, ha continuato. “È qualcosa che mi ha fatto appassionare ai fumetti Marvel. Anche la serie di Hickman è fantastica [e sono] molto diverse l’una dall’altra sotto molti aspetti, quindi trarremo ispirazione da entrambe.”

First Look at Promotional Art for Doctor Doom in ‘AVENGERS: DOOMSDAY’. Displayed at the Disney 2026 Merchandise Expo in China.#AvengersDoomsday hits Theaters December 18, 2026! pic.twitter.com/yRFqVpjgCa — CinXperience (@CinXperience) September 11, 2025

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd / Ant-Man, Simu Liu / Shang-Chi, Tom Hiddleston / Loki, Lewis Pullman / Bob-Sentry, Florence Pugh / Yelena, Danny Ramirez / Falcon, Ian McKellen / Magneto, Sebastian Stan / Bucky, Winston Duke / M’Baku, Chris Hemsworth / Thor, Kelsey Grammer / Beast, James Marsden / Cyclops, Channing Tatum / Gambit, Wyatt Russell / U.S. Agent, Vanessa Kirby / Sue Storm, Rebecca Romijn / Mystique, Patrick Stewart / Professor X, Alan Cumming / Nightcrawler, Letitia Wright / Black Panther, Tenoch Huerta Mejia / Namor, Pedro Pascal / Reed Richards, Hannah John-Kamen / Ghost, Joseph Quinn / Johnny Storm, David Harbour / Red Guardian, Robert Downey Jr. / Doctor Doom, Ebon Moss-Bachrach / La Cosa, Anthony Mackie / Captain America.