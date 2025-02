Colin Farrell sulla seconda stagione di The Penguin: “Non ho fretta”

Ai SAG Awards di domenica sera, Colin Farrell ha ricevuto un altro riconoscimento per il suo lavoro come protagonista in “The Penguin“, ma l’attore insiste sul fatto che al momento non è propenso a fare una seconda stagione. “Non lo voglio. Non lo voglio”, ha detto a Variety nel backstage dei SAG Awards. “Siamo tutti usciti sul ring in quelle otto ore. Odierei, solo per un successo, dover tornare e che fosse una versione diluita di ciò che le persone hanno apprezzato. Quindi non ho fretta. Non ho un profondo desiderio di farlo. … Certo, se pensano a qualcosa che funziona in congiunzione come un parallelo all’universo cinematografico di Matt Reeves ed è una buona idea, sono aperto. Ma non è qualcosa che mi riguarda”.

Si prevede che Colin Farrell apparirà nel sequel di Reeves “The Batman“, ma Reeves non ha condiviso i dettagli con lui. “Tiene le sue carte per sé”, ha detto Farrell. Detto questo, Farrell non riesce ancora a credere di poter interpretare uno dei cattivi più noti di Gotham. “Avevo sei, sette, otto o nove anni e guardavo Meredith Burgess nei panni del Pinguino in ‘Batman'”, ha detto Farrell. “Se avessi detto a quel bambino di sei, sette, otto o nove anni, ‘Un giorno interpreterai quel personaggio. E conosci il video di ‘Thriller’ di Michael Jackson? Avrai il trucco fatto da uno studente del ragazzo, Rick Baker, che ha fatto quel trucco a Michael Jackson.’ È semplicemente folle. Quindi questi momenti sono bellissimi. Ne sono molto grato. E questo spettacolo è stato straordinariamente emozionante”.

Farrell non aveva in programma di festeggiare la sua vittoria ai SAG Awards fino a tarda notte. “È solo un momento davvero adorabile”, ha detto. “Me lo godrò così com’è, e poi anrò avanti. Sarò in pigiama esattamente tra 105 minuti, ordinerò Postmates e guarderò l’episodio 10 di “Shōgun” con mio figlio mentre c’è l’after-party”.

Colin Farrell ha anche spiegato le battute sul COVID che ha fatto Jamie Lee Curtis quando gli ha consegnato il suo SAG Award. Quando Curtis ha aperto la busta, ha letto: “E il premio va a… l’uomo che mi ha trasmesso il COVID ai Golden Globes: Colin Farrell”. Sul palco, Farrell ha risposto: “Colpevole come imputato. Ma Brendan Gleeson me l’ha trasmesso, cazzo! Quindi stavo solo diffondendo amore”.

Farrell ha spiegato che crede di aver contratto il virus quando Gleeson gli ha dato un bacio di congratulazioni dopo aver vinto un Golden Globe nel 2023 per “Gli spiriti dell’isola“. “Brendan ha iniziato la giornata dicendo: ‘Sento un leggero pizzicore in gola, ma credo di stare bene'”, ha ricordato Farrell. “Non me ne sono accorto, ma poi il giorno dopo aveva il COVID. E poi il giorno dopo, sono risultato positivo.”

Colin Farrellha vinto il SAG Award per The Penguin