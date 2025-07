James Cameron pronto a dirigere Avatar 4 e 5, ma non esclude un nuovo regista

James Cameron, il regista di Terminator, Titanic e Avatar, compirà 71 anni ad agosto e attualmente ha cinque film in cantiere in diverse fasi di sviluppo, tra cui l’attesissimo Avatar: Fuoco e Cenere che arriverà nelle sale cinematografiche a dicembre. Nel frattempo, Avatar 4 è previsto per il 2029 e Avatar 5 per il 2031. Oltre ai pesanti impegni legati al franchise, Cameron ha anche confermato che adatterà il romanzo di Joe Abercrombie The Devils, nonché The Last Train From Hiroshima e Ghosts of Hiroshima di Charles R. Pellegrino.

Durante un’intervista con Empire, Cameron ha dunque affrontato la questione se intende ancora dirigere Avatar 4 e Avatar 5, dichiarando che “non c’è motivo per non farlo. Attualmente sono in buona salute, sono pronto”. Alla domanda se ha pensato di affidare la regia degli ultimi due capitoli ad un altro regista ha però affermato: “Non lo escludo. Voglio dire, devo farlo in modo vigoroso, per gestire il volume e l’energia del lavoro per altri sei o sette anni. Capite cosa intendo? Potrei non essere in grado di farlo.

“Ho avuto un ottimo rapporto di lavoro – e lo sto usando come esempio, non come risposta – con Robert Rodriguez su Alita. Ha rispettato ciò che avevo scritto. Abbiamo lavorato in modo molto collaborativo. Ma se posso, lo farò io”, ha concluso il regista. Va sottolineato che, al momento, buona parte di Avatar 4 è già stata girata subito dopo Avatar: Fuoco e Cenere, in modo da garantire la coerenza nell’età dei giovani attori. Al momento, dunque, gli resterebbe da completare questo progetto e poi tutto il quinto film per concludere la saga e passare ai prossimi impegni.

La tempistica esatta di Cameron per le riprese di The Last Train From Hiroshima non è chiara, ma potrebbe cercare di realizzarlo tra il terzo e il quarto film di Avatar o dopo la conclusione della saga. In ogni caso, è “determinato” a dirigere questo film per mantenere una promessa fatta a un sopravvissuto ai bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki prima della sua morte. Non resta dunque che avere fiducia nel regista e augurargli di poter portare a compimento tutti questi progetti, consapevoli della qualità a cui ha ormai abituato i propri spettatori, riuscendo però a sorprenderli ulteriormente ogni volta.

Avatar: Fuoco e Cenere è il prossimo capitolo della saga di James Cameron

Con Avatar: Fuoco e Cenere, James Cameron riporta il pubblico su Pandora in una nuova avventura coinvolgente con Jake Sully (Sam Worthington), marine diventato leader dei Na’vi, la guerriera Na’vi Neytiri (Zoe Saldaña) e la famiglia Sully. Il film, con sceneggiatura di Cameron, Rick Jaffa e Amanda Silver e soggetto di Cameron, Jaffa, Silver, Josh Friedman e Shane Salerno, vede anche la partecipazione di Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Britain Dalton, Trinity Bliss, Jack Champion, Bailey Bass e Kate Winslet.

Si dice che il film rappresenterà un’evoluzione importante della storia avviata con Avatar (2009) e proseguita con Avatar – La via dell’acqua (2022), espandendo ulteriormente l’universo narrativo di Pandora e introducendo nuove aree geografiche e culture Na’vi, con toni più cupi rispetto ai precedenti capitoli. Cameron ha dichiarato inoltre che questo terzo episodio segnerà un punto di svolta tematico per l’intera saga. Uno degli aspetti più attesi riguarda l’introduzione del Popolo della Cenere, una tribù Na’vi legata all’elemento del fuoco.

A differenza delle popolazioni Na’vi viste finora, questi sono caratterizzati da una visione più aggressiva e conflittuale del mondo, portando per la prima volta un punto di vista Na’vi antagonistico. Questo consentirà alla saga di esplorare dinamiche interne al mondo indigeno di Pandora, complicando la tradizionale dicotomia tra Na’vi pacifici e umani colonizzatori. Leader di questo popolo è la temuta Varang, interpretata da Oona Chaplin e di cui negli scorsi giorni era state diffuse alcune immagini ufficiali.

Cameron ha anche anticipato che Avatar: Fuoco e Cenere conterrà un importante sviluppo narrativo che ricollegherà alcuni eventi ai futuri capitoli già in lavorazione. La tecnologia continuerà a giocare un ruolo centrale: Cameron ha promesso nuove innovazioni visive, in particolare nella resa degli ambienti vulcanici e nelle sequenze incentrate sul fuoco. Questo terzo film si preannuncia dunque come un capitolo chiave per l’espansione tematica, politica e visiva dell’universo di Avatar.

Avatar: Fuoco e Cenere sarà al cinema il 19 dicembre 2025.