Creature Commandos: James Gunn rivela i personaggi che non abbiamo visto unirsi alla Task Force M

Creature Commandos vedeva Rick Flag Sr. alla guida di una squadra composta da The Bride, G.I. Robot, Doctor Phosphorus, Nina Mazursky e Weasel (anche Eric Frankenstein ha avuto un ruolo importante nella serie animata, anche se non si è mai trovato imprigionato a Belle Reve).

Nonostante il fatto che anche i lettori DC più accaniti potessero non conoscere troppo bene i protagonisti della serie, Task Force M ha rapidamente colpito i fan. Ora, il creatore e scrittore James Gunn ha rivelato alcuni nomi familiari – e non – che non sono riusciti a entrare nella rosa.

“Ho sicuramente preso in considerazione il Wolfpack e, soprattutto, Man-Bat (uno dei miei preferiti)”, ha detto il regista a un fan su Threads. “Ma sapevo di voler raccontare la storia di Weasel, quindi mi sembrava che ci fossero troppi personaggi rabbiosi e sfocati”.

“Ho preso in considerazione Vincent Velcoro, ma volevo scegliere una ‘creatura’ molto al di fuori del solito roster, proveniente da un’altra parte della DC – così ho optato invece per il Dr. Phosphorous. Ho preso in considerazione anche Solomon Grundy, un altro dei miei preferiti, ma ero piuttosto deciso a scegliere Frankenstein ”, ha concluso Gunn.

Ci sono alcuni personaggi fantastici che abbiamo perso, in particolare Man-Bat e Solomon Grundy, due classici nemici di Batman. Vincent Velcoro è un vampiro scientifico con legami diretti con i fumetti di Creature Commandos, mentre lo stesso vale per Wolfpack, un antieroe simile a un lupo mannaro dell’Universo DC.

Creature Commandos si è concluso con l’aggiunta di Nosferata, Khalis e King Shark della Suicide Squad al roster della Task Force M. Tuttavia, c’è sempre la possibilità di vedere alcuni dei mostri elencati sopra da Gunn far sentire le loro rispettive presenze.