Chris Pratt voleva un attore AI per il ruolo di Rebecca Ferguson nel thriller fantascientifico Mercy

Rebecca Ferguson interpreta un’intelligenza artificiale chiamata a fare da giudice nel nuovo thriller fantascientifico Mercy – Sotto accusa (leggi qui la recensione), ma Chris Pratt inizialmente voleva che la parte fosse assegnata a Oprah Winfrey o, meglio ancora, a un attore AI.

Il film vede Pratt nei panni del detective Chris Raven, che si ritrova sotto processo per l’omicidio di sua moglie, Nicole Raven (Annabelle Wallis). Il tribunale stabilisce che gli imputati devono dimostrare la loro innocenza a un giudice AI in 90 minuti o meno, pena l’esecuzione. Chris trascorre la maggior parte del film legato a una sedia e interagendo con il giudice Maddox (Ferguson) mentre cerca di dimostrare che qualcun altro è responsabile della morte di sua moglie.

Durante un’intervista con Entertainment Weekly, Pratt ha ora rivelato che prima che Ferguson fosse scelta per il ruolo, aveva proposto che il giudice Maddox fosse interpretato da un attore AI o da Oprah. Quest’ultima idea lo attirava per il suo umorismo, ma si rese presto conto che nessuna delle due opzioni avrebbe funzionato bene.

“Ricordo di aver parlato delle varie persone che avrebbero potuto interpretare questi personaggi e all’inizio ho detto: “Dovremmo usare un’intelligenza artificiale, in modo che il giudice sia effettivamente un’intelligenza artificiale, e crearne una?” E tutti hanno risposto: “No, non credo”. E io ho detto: “Sì, non credo che sia una buona idea”. Quindi in realtà non è mai stata una possibilità, così come non lo è qualsiasi altra cosa quando ti concentri su quale sarà il risultato e quali saranno le scelte che dovrai fare. È uno sforzo collaborativo”, afferma l’attore.

“È stupido, sarebbe stato stupido. Non aveva senso e sono contento che non l’abbiamo fatto. Ma una delle mie proposte iniziali era: “E se il mio personaggio potesse scegliere il giudice, e io potessi scegliere Oprah, o chiunque altro volessi?”. Perché in fin dei conti è solo un volto su uno [schermo]. E pensavo che sarebbe stato divertente avere Oprah in quel ruolo. È come quando guardi le scene tagliate e pensi: “Sì, c’è un buon motivo per cancellare quella scena”, ha aggiunto.

Le riprese di Mercy – Sotto accusa sono terminate nel maggio 2024 e, sebbene il concetto di attori AI fosse già controverso e fosse stato uno dei temi oggetto di discussione durante lo sciopero SAG-AFTRA del 2023, da allora la questione si è ulteriormente aggravata. Ciò è dovuto in gran parte alla controversia su Tilly Norwood, in cui la società di produzione Particle 6 sta cercando di convincere gli studi a comprare la loro “attrice” creato dall’intelligenza artificiale generativa.

Sebbene inizialmente Pratt fosse favorevole all’idea che il giudice Maddox fosse interpretato da una vera IA, la sua posizione sembra essere cambiata drasticamente dopo quelle discussioni. Durante la premiere newyorkese del film, ha dichiarato a Variety: “Ho sentito questa storia di Tilly Norwood, penso che siano tutte stronzate. Non l’ho mai vista in un film. Non so chi sia questa stronza. È tutto falso finché non diventa realtà“. Ha anche detto all’AP che ”l’intelligenza artificiale è creata dall’uomo, quindi non può essere Dio“ e ”è intrinsecamente imperfetta, e lo sarà sempre, perché è creata dalla fragilità dell’uomo“.