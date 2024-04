Daredevil: Born Again, Lou Taylor Pucci in un ruolo misterioso mentre viene svelato il nuovo logo

Dopo i nuovi filmati dal set, oggi arrivano nuovi aggiornamenti su Daredevil: Born Again. Deadline riporta che Lou Taylor Pucci, noto soprattutto per il suo lavoro in Physical di Apple TV+, si è unito al cast di Daredevil: Born Again in un ruolo misterioso.

Il fatto che ci sia una certa segretezza su chi Pucci interpreterà suggerisce che potrebbe essere un personaggio dei fumetti; per ora si tratta di pura speculazione, anche se ci piacerebbe vedere un altro dei tanti cattivi dell’Uomo senza paura portato in vita nel revival di Daredevil dei Marvel Studios.

Vedremo, ma tra gli altri crediti di Pucci figurano film come Evil Dead e The Informers e serie televisive come American Horror Story e You di Netflix.

Sarà questa la scritta che vedremo sul petto dell’eroe?

Daredevil avrà un costume rosso, per lo più fedele ai fumetti, nella serie TV di Disney+, ma il logo mancante è un punto dolente per molti fan. Sembra inoltre che possiamo scordarci di vedere altre foto sul set di Daredevil: Born Again perché le riprese sono ormai terminate.

Naturalmente potrebbero esserci delle riprese, anche se saremmo sorpresi se fossero troppo estese dopo questa revisione creativa. Se siamo fortunati, questo potrebbe significare che la serie arriverà su Disney+ all’inizio del 2025 (la fine del 2024 sarebbe perfetta, ma forse è un po’ troppo ottimistica come previsione).

Alla domanda su cosa possono aspettarsi i fan da Daredevil: Born Again, Charlie Cox ha condiviso la sua convinzione che “questo personaggio funziona meglio quando è orientato verso un pubblico un po’ più maturo“. Tuttavia, l’attore ha avvertito: “Il mio istinto è che su Disney+ sarà dark, ma probabilmente non sarà così cruento“.

“Direi a queste persone: l’abbiamo fatto“, ha aggiunto Cox. “Prendiamo le cose che hanno funzionato davvero, ma possiamo ampliarle? Possiamo rivolgerci a un pubblico un po’ più giovane senza perdere ciò che abbiamo imparato su ciò che funziona?”.

È interessante notare che tutti i segnali indicano che la serie sarà TV-MA e, nelle recenti foto del set, abbiamo visto molto sangue (non è una grande sorpresa che Jon Bernthal sia tornato nei panni del Punitore).

Cosa sappiamo su Daredevil: Born Again?

Lo sceneggiatore di The Punisher, Dario Scardapane, sarebbe salito a bordo come nuovo showrunner della serie Daredevil: Born Again, ma la notizia non è ancora stata ufficializzata.

I dettagli specifici della trama sono ancora nascosti, ma sappiamo che Daredevil: Born Again vedrà Matt Murdock/Daredevil (Charlie Cox) confrontarsi con la sua vecchia nemesi Kingpin (Vincent D’Onofrio), che abbiamo visto tornare di corsa a New York nel finale di stagione di Echo. È probabile che Fisk sia in corsa per la carica di sindaco di New York o che sia già stato nominato a tale carica quando la storia prenderà il via.

Non è previsto che la serie Daredevil: Born Again si protragga per i 18 episodi inizialmente annunciati. Secondo una recente indiscrezione, la serie dovrebbe andare in onda per 9 (forse 6) episodi prima di fare una pausa a metà stagione. Daredevil: Born Again non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma è ancora inserita nel calendario aggiornato della Disney per il 2024.

Entrambi i personaggi hanno debuttato nel Marvel Cinematic Universe nel 2021. Kingpin è stato guest-star nella serie Disney+ Hawkeye e Matt Murdock è apparso brevemente in Spider-Man: No Way Home. Cox è stato anche guest-star in due episodi di She-Hulk: Attorney at Law, dove ha mostrato un lato più leggero dell’eroe. Kingpin, invece, è stato tra i protagonisti della recente serie Echo.