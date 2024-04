Peacemaker – stagione 2: rivelata la data di inizio produzione e quanto dureranno le riprese!

Un nuovo rapporto sui piani della WWE per John Cena a WrestleMania di questo fine settimana potrebbe far luce su quando e per quanto tempo verrà girata la seconda stagione di Peacemaker.

Se siete fan del wrestling, siamo certi che saprete che questo fine settimana WrestleMania avrà come protagonisti The Rock e Roman Reigns contro Cody Rhodes e Seth Rollins nella prima serata e Reigns contro Rhodes II nella seconda.

L’aspettativa è che alcuni volti noti del passato possano essere coinvolti in uno o entrambi gli incontri, e i nomi di John Cena e Stone Cold Steve Austin sono stati citati in diverse occasioni nelle ultime settimane. Tuttavia, le star di Suicide Squad e di Peacemaker non si sono fatti ancora vedere.

Perché? Beh, possiamo ancora una volta dare la colpa a quei fastidiosi vincoli di Hollywood!

È già stato confermato che la seconda stagione di Peacemaker sarà girata durante l’estate e PWInsider rivela che, sebbene John Cena sia atteso in città per WrestleMania, non è ancora chiaro se farà parte dello show.

Tuttavia, quello che si può dire è che John Cena “sarà fuori dai giochi per qualsiasi cosa importante per la WWE per la maggior parte del resto del 2024“. Questo perché le riprese di Peacemaker si svolgeranno tra giugno e novembre, e la lavorazione dovrebbero concludersi intorno al Giorno del Ringraziamento.

Siamo certi che John Cena possa essere in gradi di fare qualche comparsata nello show per scontrarsi con qualcuno di molto noto (la star di Black Adam The Rock è un candidato privilegiato) con una Attitude Adjustment, ma non scommettiamo che possa fare molto di più. Come The Final Boss, non può rischiare di infortunarsi mentre lavora a film o show televisivi, perché rischia di ritardare la produzione di mesi e di costare potenzialmente milioni di dollari a uno studio.

“Per me si trattava solo di capire chi fosse Peacemaker“, ha rivelato James Gunn nel 2022 quando gli è stato chiesto come ha fatto a rendere uno dei personaggi più spregevoli di Suicide Squad qualcuno per cui tifare. “Sapevo di amare il ragazzo. Sapevo che mi dispiaceva per lui e sapevo che era intrappolato in quella che sarebbe stata chiamata mascolinità tossica“.

“È intrappolato in questo mondo stabilito dal padre che lo ha costretto a essere in un certo modo, ma nel suo cuore è un artista. È il ragazzo che vediamo alla fine del sesto episodio suonare il pianoforte. Peacemaker è così, eppure è diventato qualcosa di completamente diverso“.

“È un ragazzo la cui anima è stata veramente salvata dal rock ‘n’ roll”, ha continuatoJames Gunn. “È stata la sua ultima forma di ribellione, ma anche il suo modo di mantenere se stesso e chi è in una certa misura. Credo che se io lo amavo, ho sempre pensato che anche altre persone si sarebbero innamorate di lui“.