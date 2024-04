Captain America: The Winter Soldier, i Fratelli Russo celebrano il 10° anniversario con nuovi contenuti

Ieri è stato il decimo anniversario di Captain America: The Winter Soldier, un film che ha cambiato il Marvel Cinematic Universe come lo conosciamo. Captain America: Il primo vendicatore è stato un’efficace introduzione per Steve Rogers, ma il sequel lo ha reso un super soldato e ha fatto conoscere il duo di registi, i fratelli Russo.

Dopo l’uscita del blockbuster del 2014, i due hanno poi diretto Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame prima di formare la loro casa di produzione, la AGBO.

Joe e Anthony Russo hanno ora pubblicato sulla loro pagina Instagram alcune foto e filmati inediti dal set di Captain America: The Winter Soldier. Vediamo la controfigura di Chris Evans in azione, il Triskelion sotto attacco,Robert Redford nei panni di Alexander Pierce e altro ancora.

I registi hanno anche condiviso alcuni spunti unici sulle riprese di questo film ricco di azione. “È il mio film Marvel preferito a cui ho partecipato. Non è solo per il film in sé, ma per l’esperienza“, ha detto recentemente Evans a proposito della lavorazione di Captain America: The Winter Soldier.

“Nel primo film ero molto nervoso. Sai in cosa ti stai imbarcando e di conseguenza giochi in difesa e giochi per non perdere“. “Quando è arrivato ‘Winter Solider’, abbiamo giocato per vincere. Ed era il primo film con i fratelli Russo. Ci siamo presi più rischi e il personaggio sembrava più ricco. È stata una delle esperienze più soddisfacenti che ho avuto nella mia carriera alla Marvel“.

Ecco il post completo su Instagram dei fratelli Russo: