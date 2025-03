Daredevil: Rinascita – Stagione 2, il costume nero del protagonista fotografato sul set

Continuano le riprese di Daredevil: Rinascita – Stagione 2 e questa volta le foto dal set ci portano un Devil vestito di nero.

In Daredevil: Rinascita della Marvel Television, Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato cieco con abilità straordinarie, lotta per ottenere giustizia attraverso il suo vivace studio legale, mentre l’ex boss della mafia Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue i suoi impegni politici a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, entrambi gli uomini si ritrovano su un’inevitabile rotta di collisione.

La serie vede anche la partecipazione di Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer e Jon Bernthal. Dario Scardapane è lo showrunner.

“Un capolavoro di proporzioni epiche, Daredevil: Rinascita offre una potente e imperdibile interpretazione dell’Uomo senza paura”, abbiamo detto nella nostra recensione. “Mettendo l’eroismo di strada sulla mappa in un modo che promette di cambiare per sempre l’MCU, lo spettacolo è una sublime narrazione di supereroi a un livello completamente nuovo.”

Sei episodi di Daredevil: Rinascita sono ora in streaming su Disney+.