La Ruota del Tempo – stagione 3, episodio 5, ha un sacco di materiale nuovo da svelare, dagli sviluppi della trama alle rivelazioni sulla costruzione del mondo, fino ai punti di confusione generale. La terza stagione, episodio 4, ha portato gli spettatori attraverso un’esperienza selvaggia con le visioni di Rand e Moiraine a Rhuidean, e al contrario… beh, anche l’episodio 5 ha portato gli spettatori in un viaggio selvaggio attraverso le visioni, anche se questa volta utilizzando alcune meccaniche appena introdotte. Abbiamo anche assistito agli sviluppi delle trame di Two Rivers, White Tower, Tanchico e Aiel Waste, con la serie TV all’altezza delle crescenti aspettative di adattare The Shadow Rising.

Di tutti i libri di La Ruota del Tempo di Robert Jordan, L’Ombra che Sorgerà è il romanzo più noto per aver ampliato notevolmente la premessa, prendendo l’arco narrativo del viaggio dell’eroe piuttosto semplice dei tre volumi precedenti e passando a un’epopea mondiale di culture complesse e motivazioni diverse. Come il libro, anche la serie TV non si tira indietro nell’introdurre fasce di nuovi personaggi e ampliamenti del mondo.

Spiegazione dell’abilità di Egwene di camminare nei sogni

In The Eye of the World, o La Ruota del Tempo – stagione 1, Egwene si unisce a Moiraine, Rand e agli altri nel loro viaggio grazie al suo potenziale inespresso con il Potere Uno. È già diventata un’Accettata delle Aes Sedai, ma il suo prossimo passo è esplorare la sua capacità di Dreamwalk, che le consente di accedere a Tel’aran’rhiod, un mondo parallelo dettato dal proprio subconscio. Essere una Dreamwalker addestrata le permetterebbe di manipolare gli eventi di questo mondo, rendendola straordinariamente potente.

Il fatto che Egwene sia una Dreamwalker è separato dal fatto che sia un’Aes Sedai, poiché non c’è stata una Dreamwalker nell’ordine da centinaia di anni. Questo è il motivo per cui Egwene ha iniziato a sfruttare il suo potere con i Saggi degli Aiel, che forniscono alcune spiegazioni sui pericoli dell’esplorazione di questo regno.

Ad esempio, Egwene viene scoperta da Lanfear, che spesso appare come una minaccia nei sogni e decide di strangolarla, costringendola a svegliarsi con lividi sul collo nel mondo fisico.

Egwene scopre poi che Rand e Lanfear si baciano nel sogno di Rand, aumentando la distanza tra lei e il suo amore per i Due Fiumi.

Più avanti nell’episodio, Moiraine spinge Egwene ad aiutarla a raggiungere Siuan Sanche, la sede Amyrlin delle Aes Sedai, tramite Tel’aran’rhiod, in modo che possa raccontarle le sue visioni del futuro da Rhuidean. Moiraine avverte Siuan Sanche che la Torre Bianca deve giurare fedeltà a Rand, il Drago Rinato, per non perdere l’Ultima Battaglia. Le due donne si salutano con un momento di tenero ma cupo commiato. Egwene scopre poi che Rand e Lanfear si stanno baciando nel sogno di Rand, aumentando la distanza tra lei e il suo amore di Two Rivers.

Rand è Car’a’carn o no?

Rand al’Thor ha dimostrato di essere Colui che viene con l’alba nella La Ruota del Tempo – stagione 3, episodio 4, dopo essere emerso da Rhuidean con i due tatuaggi del drago. Anche se questo potrebbe allinearlo alla profezia Aiel, per loro è ancora un estraneo e non tutti i personaggi Aiel che abbiamo visto sono disposti ad accettarlo per ora. Rand ha fatto alleati con i Taardad Aiel, ma ci sono altri clan che dovrà conquistare prima che diventino suoi seguaci.

Aviendha, che ha avuto dubbi su Rand fin dall’inizio, nell’episodio 5 ha avuto il compito di seguirlo e insegnargli le usanze del suo popolo. Quindi sì, Rand è Car’a’carn proprio come è il Drago Rinato, ma non è così facile conquistare un’intera cultura. Le sue prove nella Desolazione Aiel non sono ancora finite.

Perché Siuan Sanche cerca di intrappolare Elaida alla Torre Bianca

Dopo che Liandrin è riuscita a fuggire nell’episodio 1, la presenza dell’Ajah Rossa alla Torre Bianca è occupata da Elaida. Elaida ha causato problemi sin dal suo arrivo e si è spinta persino ad avvicinarsi a Siuan Sanche nei suoi alloggi e a insultare il suo status di bassa nascita e il suo gusto nell’arredamento. Siuan crede che ci siano ancora membri dell’Ajah Nera alla Torre Bianca e si chiede se Elaida sia una di loro, il che la porta a tendere una trappola ai loro prigionieri. Elaida può essere subdola, ma le sue azioni indicano che non è una Oscura.

Perché i Mantelli Bianchi hanno ucciso Natti Cauthon

Dopo un episodio di pausa, la terza stagione di La Ruota del Tempo, episodio 5, ci riporta a Two Rivers, dove i Mantelli Bianchi tengono prigionieri Natti Cauthon (la madre di Mat) e le sue due giovani figlie. Guidati da Dain Bornhald, i Mantelli Bianchi sono lì alla ricerca di Perrin dopo la fine della La Ruota del Tempo – stagione 2, dove ha ucciso Geofram Bornhald a Falme. In una sequenza con Dain e Natti, la madre cerca di afferrare le chiavi della cella di Dain ma non ci riesce, e Dain viene successivamente spinto indietro dal Potere Uno.

L’esplosione è stata provocata da una delle sorelle minori di Mat, ma Natti si prende la colpa, sapendo cosa pensano i Mantelli Bianchi delle Aes Sedai. Più avanti nell’episodio, Perrin e la sua squadra guidano un tentativo di salvataggio, solo per trovare Natti già uccisa dopo essere stata torturata da Eamon Valda. Alanna e il suo Guardiano, Maksim, hanno una breve separazione a metà dell’episodio, ma alla fine si riuniscono in battaglia, aiutando la squadra di Perrin a sconfiggere i Mantelli Bianchi. Perrin viene pugnalato da Dain, ma Faile lo salva lanciando un coltello nella spalla di Dain.

Chi sono i Popoli del Mare (e come possono canalizzare?)

Mat, Elayne e Nynaeve faticano nel loro viaggio verso Tanchico a causa del mal di mare e dei battibecchi infantili, ma nell’episodio 5 fanno alcuni progressi. Per prima cosa scoprono che Min è a bordo e viene presentata alle altre due ragazze. Sebbene il loro gruppo abbia promesso di rimanere sottocoperta, scoprono che la loro nave è pilotata dai Popoli del Mare e che stanno usando l’Unico Potere per farla avanzare rapidamente, il che significa che il loro viaggio finirà molto prima di quanto avessero previsto.

I Popoli del Mare sono una delle numerose culture del mondo di La Ruota del Tempo e non devono essere confusi con i Seanchan della seconda stagione.

Sono un popolo marittimo, noto anche come Atha’an Miere, che vive su isole e arcipelaghi nell’Oceano Aryth. La rappresentazione della canalizzazione del Popolo del Mare nella serie TV è abbastanza fedele a quanto spiegato nei libri La Ruota del Tempo, in cui usano i Venti Tessitori per accelerare il viaggio. Questa è principalmente una dimostrazione che c’è molto di più nel mondo creato da Robert Jordan di quanto abbiamo visto finora.