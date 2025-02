Daredevil: un dirigente del MCU spiega se Born Again riporterà in vita gli altri difensori di Netflix come Jessica Jones

Con il ritorno di Charlie Cox per Daredevil: Rinascita, l’universo cinematografico Marvel potrebbe vedere il ritorno degli eroi Marvel-Netflix prima piuttosto che dopo. Il ritorno di Matt Murdock nella timeline dell’MCU si sta avvicinando, dato che Daredevil: Born Again continuerà le avventure del Diavolo di Hell’s Kitchen. Tuttavia, molti fan dell’MCU si stanno attivamente chiedendo quali siano le possibilità che il resto dei Difensori tornino nel franchise.

In una nuova intervista di Entertainment Weekly a Brad Winderbaum, responsabile dello streaming presso i Marvel Studios, gli è stato chiesto se fosse possibile che gli altri eroi Marvel-Netflix tornassero nel franchise MCU. Senza entrare troppo nei dettagli, Winderbaum ha accennato che si tratta di qualcosa “che stiamo esplorando a fondo” in vista della premiere di Daredevil: Born Again, condividendo quanto segue:

Non posso dire molto, ma vi dirò che è così eccitante poter giocare in quel sandbox. Ovviamente non abbiamo le risorse illimitate di narrazione di un fumetto. Se puoi disegnarlo, puoi farlo. Si tratta di gestire attori e tempo e la massiccia scala di produzione per costruire un universo cinematografico, soprattutto in televisione. Ma posso solo dire che, tenendo conto di tutte queste variabili, è sicuramente qualcosa di estremamente stimolante dal punto di vista creativo e che stiamo esplorando a fondo.

Cosa significano i commenti di Brad Winderbaum su Defenders per Daredevil: Rinascita

Il ritorno di un personaggio come Jessica Jones sono ancora possibili

Da quando gli show Marvel-Netflix sono diventati canonici per l’MCU, le porte sono state spalancate per consentire ai Marvel Studios di continuare ad esplorare Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist, così come i personaggi delle rispettive serie. Realizzare show individuali per ciascuno di essi potrebbe essere più complicato, almeno per il resto della saga del Multiverso, dato che i Marvel Studios stanno portando a termine le restanti Fasi 5 e 6. Tuttavia, non sarebbe sorprendente se Daredevil: Rinascita servisse come veicolo per riportare almeno alcuni dei membri di The Defenders.

Date le rispettive relazioni che Matt ha con Luke, Jessica e Danny Rand, Daredevil: Born Again sarebbe anche il progetto perfetto per mostrare dove si trovano oggi dopo la fine dei loro spettacoli.

Dato che gli attori di Marvel-Netflix hanno dichiarato di voler tornare, sembra, in base alla risposta di Winderbaum, che i Marvel Studios potrebbero essere in trattative con loro per un loro ritorno in qualche modo. Se non dovesse accadere nella prima stagione, è possibile che Daredevil: Born Again – stagione 2 possa essere il luogo in cui i fan potranno assistere alla riunione dei Defenders.