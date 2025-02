Poker Face – stagione 2 aggiunge le star di Arrested Development, Oppenheimer e Yellowjackets

Poker Face sta ingrandendo il suo cast di guest star per Poker Face – stagione 2 tra cui attori di una vasta gamma di amati successi televisivi e blockbuster come Arrested Development, Oppenheimer e Yellowjackets. Creata da Rian Johnson di Knives Out, la serie poliziesca segue Charlie Cale, interpretata da Natasha Lyonne, che ha un dono innato per individuare le bugie, mentre risolve vari crimini e omicidi viaggiando attraverso gli Stati Uniti per trovare il responsabile della morte di suo figlio. La serie, nominata quattro volte agli Emmy, torna con misteri più stravaganti e volti nuovi con l’imminente seconda stagione di Poker Face.

Peacock ha ora confermato l’aggiunta di cinque nuove star al cast di Poker Face. La prossima stagione della commedia drammatica di successo includerà Alia Shawkat (Arrested Development), Carol Kane (Unbreakable Kimmy Schmidt), David Krumholtz (Oppenheimer), Jason Ritter (Matlock) e Melanie Lynskey (Yellowjackets). Come per le precedenti guest star, come Adrien Brody, Joseph Gordon-Levitt e Chloë Sevigny, i dettagli sui loro ruoli rimangono sconosciuti.

Cosa significano i nuovi volti della seconda stagione di Poker Face

Più membri del cast per la serie stellare

Le guest star di Poker Face hanno la possibilità di liberarsi dai loro soliti ruoli per interpretare un personaggio unico coinvolto in un giallo alla Colombo. I crimini delle guest star, come il miliardario spericolato interpretato da Joseph Gordon-Levitt e il prodigio del casinò interpretato da Adrien Brody, vengono svelati all’inizio dell’episodio e successivamente si dipanano con la ricerca della verità da parte di Charlie. La seconda stagione di Poker Face ha già confermato ospiti come Giancarlo Esposito di Better Call Saul e Kumail Nanjiani di Only Murders in the Building, e le ultime notizie stanno rafforzando il cast con attori ancora più famosi.

Alia Shawkat, nota per il suo tempismo comico e il suo spirito eccentrico in Arrested Development e Search Party, potrebbe avere successo nei panni di un’adorabile truffatrice. Carol Kane, con la sua caratteristica energia stravagante ma imprevedibile, potrebbe essere perfetta per un ruolo che va oltre le aspettative del pubblico, quello di una mente apparentemente dolce ma astuta dietro un crimine. Data la propensione della serie per colpi di scena inaspettati, nella seconda stagione di Poker Face ci sono diversi personaggi, da un affascinante cattivo a un colpevole dalla voce gentile, che Shawkat, Kane, Krumholtz, Ritter e Lynskey saranno più che in grado di interpretare.