FBI – Stagione 7, episode 13: Il trailer rivela la posizione di OA dopo la sua recente

Il trailer dell’episodio in uscita della serie FBI segna il ritorno dell’agente speciale OA (Zeeko Zaki). Dopo la sua notevole assenza dall’episodio 12 della settima stagione della di FBI intitolato “Manhunt”, la serie procedurale di Dick Wolf non ha fornito alcuna spiegazione per la scomparsa dell’agente FBI OA. Senza il suo partner di lunga data, l’agente speciale Maggie Bell (Missy Peregrym) si rivolge all’agente Scola (John Boyd) per affrontare uno dei casi più intensi della settima stagione. Nel prossimo episodio, OA collaborerà con Scola per affrontare un’indagine sul crimine organizzato legata all’accademia militare corrotta di quest’ultimo.

Ora, la CBS (tramite TV Promos) ha pubblicato un teaser trailer di FBI – Stagione 7, episode 13, che conferma il ritorno di OA di Zaki, l’agente speciale incaricato Isobel Castille (Alana de la Garza), e l’apparizione di Nina Chase di FBI: Most Wanted. Non è la prima volta che un agente salta un episodio della settima stagione dell’FBI, poiché la CBS ha avviato un sistema di rotazione dei membri del cast a seguito di una nuova misura di riduzione dei costi. Guarda il trailer completo qui sotto:

Cosa significa il ritorno di OA nel prossimo episodio dell’FBI

Un gradito ritorno potrebbe diventare una tendenza preoccupante

L’assenza dell’agente speciale OA nell’ultimo episodio dell’FBI è stata particolarmente sorprendente, dato il focus sull’agente Maggie. Dopo aver erroneamente creduto che una delle sue vittime fosse stata uccisa in un incidente di traffico di armi, Maggie è tormentata dal senso di colpa e si rivolge all’agente Scola per avere sostegno. Il rapporto tra OA e Maggie nell’FBI si è evoluto costantemente nel corso della settima stagione, rendendo la sua scomparsa ancora più evidente. Con la nuova politica di rotazione del cast dell’FBI, potrebbe diventare comune per gli agenti scomparire da certi casi della settimana senza spiegazioni, dato che la stessa Maggie sembra essere scomparsa nell’episodio successivo.

In FBI – Stagione 7, episode 13 intitolato “Hitched”, la serie continua a svelare il mistero dietro la scuola militare dell’agente Scola. La sinossi ufficiale del prossimo episodio suggerisce che l’indagine di Scola e OA sulla morte di due giurati sotto processo per un caso di mafia di alto profilo prenderà una piega personale:

Dopo che due giurati di un processo di alto profilo contro la mafia vengono uccisi, la squadra si lancia in un’indagine sul crimine organizzato fino a quando non si scopre che i giurati potrebbero non essere stati affatto i bersagli designati. Il caso diventa personale per Scola quando scopre che uno dei suoi ex istruttori dell’accademia militare che ha frequentato potrebbe essere collegato.

Questa sarà la prima volta che OA torna sul campo da quando ha perso la calma per un caso che riguardava un crimine d’odio contro immigrati musulmani. Sebbene le ragioni della sua assenza rimangano ipotetiche, l’agente speciale Isobel potrebbe aver chiesto a OA di prendersi una pausa dalla polizia dopo diversi scoppi d’ira che hanno messo in pericolo la vita dei suoi colleghi.