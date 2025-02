Dark Winds rinnovato per la quarta stagione prima della prima della terza stagione

La serie Dark Winds è stata rinnovata per la quarta stagione, prima della prima della terza. Creata da Graham Roland, basata sui libri Leaphorn & Chee di Tony Hillerman, la serie AMC vede protagonisti Zahn McClarnon e Kiowa Gordon nei panni dei due agenti della polizia tribale Navajo che, insieme a Bernadette Manuelito (Jessica Matten), indagano sui misteri che si celano dietro i crimini violenti nel sud-ovest durante gli anni ’70. Il cast di Dark Winds, composto per lo più da attori nativi americani, comprende anche Deanna Allison, Rainn Wilson, Elva Guerra, Jeremiah Bitsui, Eugene Brave Rock, Noah Emmerich e Nicholas Logan.

Dark Winds è prodotto da George R. R. Martin e Robert Redford.

Ora, secondo Variety, Dark Winds è stato ufficialmente rinnovato per la quarta stagione, che andrà in onda nel 2026. La notizia arriva prima della premiere della terza stagione, il 9 marzo. È stato anche confermato che McClarnon debutterà alla regia durante la quarta stagione. McClarnon, lo showrunner John Wirth e il presidente dell’intrattenimento di AMC Dan McDermott hanno rilasciato le seguenti dichiarazioni:

McDermott: Quando abbiamo dato il via libera alla prima stagione di Dark Winds, abbiamo visto il potenziale per un franchise autentico e di lunga durata che potesse vivere insieme ai mondi che stavamo costruendo attorno a The Walking Dead e Anne Rice. Questo è esattamente ciò che il cast e il team creativo hanno realizzato, e i fan hanno risposto. Tutto è iniziato con gli indimenticabili romanzi di Tony Hillerman, curati e seguiti da un team di produzione che include personaggi del calibro di Robert Redford, George R. R. Martin, Chris Eyre e il nostro showrunner John Wirth, e, al centro di tutto, lo straordinario Zahn McClarnon e l’intero cast. I fan hanno accolto con entusiasmo questa serie su AMC/AMC+ e l’hanno resa uno dei 10 migliori programmi su Netflix per un mese intero lo scorso autunno. C’è ancora tanta bella narrazione da fare in queste espansioni della terza e quarta stagione.

McClarnon: Non vedo l’ora di esplorare e interpretare ancora una volta il personaggio di Joe Leaphorn nella quarta stagione e sono entusiasta di debuttare come regista in una serie che significa così tanto per me. Vorrei esprimere la mia gratitudine e il mio apprezzamento a Kristin Dolan, Dan McDermott e a tutte le persone che lavorano duramente alla AMC Networks per il loro supporto e impegno in Dark Winds. E naturalmente sono entusiasta di trascorrere del tempo con questo meraviglioso cast e questa troupe che ho imparato ad amare.

Wirth: Kristin Dolan, Dan McDermott e tutti quelli di AMC Networks hanno sostenuto così tanto il nostro piccolo show. So di parlare a nome dei nostri scrittori superlativi, del cast straordinario e della troupe dedicata quando dico che siamo entusiasti ed eccitati dall’opportunità di continuare a esplorare e ampliare il mondo di Dark Winds in una quarta stagione.

Cosa significa il rinnovo della quarta stagione di Dark Winds per la serie

AMC dimostra ancora una volta grande fiducia

Rinnovando Dark Winds prima della terza stagione in onda il mese prossimo, AMC dimostra grande fiducia nella sua serie originale, che è stata uno dei programmi più acclamati e popolari del network negli ultimi anni. Le prime due stagioni di Dark Winds, basate sui libri Listening Woman e People of Darkness, hanno ottenuto entrambi il punteggio perfetto del 100% su Rotten Tomatoes, con molti elogi da parte della critica rivolti alla potente interpretazione di Zahn McClarnon, alla scrittura forte dello show e alla sua esplorazione di un ambiente culturale sottorappresentato.

Anche la serie AMC è stata piuttosto popolare tra il pubblico. La seconda stagione di Dark Winds si è classificata tra i primi 10 drammi via cavo più visti per l’estate 2023, con una media di circa 1,7 milioni di spettatori a episodio, secondo Nielson. Le stagioni 1 e 2 di Dark Winds sono state successivamente aggiunte anche a Netflix e sono diventate un grande successo sul servizio di streaming, apparendo nella sua classifica Global Top 10. La terza stagione sarà la prima ad andare in onda su AMC da allora, il che potrebbe far aumentare notevolmente il numero di spettatori, come è successo in passato con serie come Breaking Bad grazie alla loro disponibilità su Netflix.