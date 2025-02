Il DC Universe e il futuro in 20 grandi aggiornamenti rivelati da James Gunn

L’universo DC inizia davvero con l’uscita di Superman, con la mente geniale James Gunn che finalmente svela molti elementi incredibilmente emozionanti sul futuro del franchise. Il film di James Gunn su Superman è stato a lungo considerato il vero inizio dell’universo DC, nonostante l’uscita di Creature Commandos nel dicembre 2024. Superman dovrebbe dare il via a una serie di film e serie TV nel Capitolo Uno della DCU, intitolato Gods and Monsters, che molti ritengono consisterà nei progetti che James Gunn ha rivelato nel gennaio 2023.

Da allora, Gunn e il suo numeroso team hanno messo a punto questo primo capitolo della DCU, che ha indubbiamente apportato alcune modifiche. I prossimi film DC come Supergirl: Woman of Tomorrow, Clayface e Dynamic Duo sono stati confermati, ma altri devono ancora ricevere aggiornamenti significativi. Tuttavia, lo stesso Gunn, insieme al suo collega capo della DCU Peter Safran, ha rettificato questa mancanza di informazioni, con il regista che ha fornito un aggiornamento sulla DCU presso il lotto della Warner Bros. nel febbraio 2025. Questo aggiornamento ha fornito maggiori informazioni sul futuro della DCU oltre Superman, completo di molte rivelazioni incredibilmente eccitanti.

20 James Gunn è immerso nella post-produzione di Superman Come previsto, Gunn ha fornito molti aggiornamenti sul film Superman della DCU. L’uscita del film è prevista per luglio 2025, con un trailer che sarà rilasciato a dicembre 2024. Non sorprende quindi che Gunn abbia dichiarato di essere immerso nella post-produzione di Superman, apportando le ultime modifiche e tagli per perfezionare il film prima che dia il via alla narrazione generale dell’universo DC.

19 Supergirl: Woman Of Tomorrow è un sogno che diventa realtà per James Gunn Un altro film della DCU di cui James Gunn ha fornito un aggiornamento è la storia di Supergirl: Woman of Tomorrow. La produzione del film del 2026 è iniziata nel gennaio 2025, con Gunn che ancora una volta ha elogiato la fantastica sceneggiatura di Ana Nogueira. Gunn ha anche parlato con entusiasmo del regista Craig Gillespie e della protagonista Milly Alcock, insistendo sul fatto che quest’ultima era nel suo radar sin dalla prima stagione di House of the Dragon. Nel complesso, le rivelazioni di Gunn dimostrano che Supergirl: Woman of Tomorrow è in buone mani su tutta la linea e rimane in linea con la data di uscita prevista per giugno 2026.

18 Il regista statunitense James Gunn arriva alla premiere di Los Angeles della Warner Bros. ‘The Flash’ tenutasi al TCL Chinese Theatre IMAX il 12 giugno 2023 a Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti. — Foto di imagepressagency – DepositPhotos James Gunn sta lavorando a un misterioso progetto DCU Una delle rivelazioni più grandi e misteriose del recupero della DCU è che James Gunn sta già lavorando al suo prossimo progetto nel franchise. Frustrantemente, anche se logicamente, Gunn non ha voluto divulgare ulteriori informazioni al riguardo. Anche se Gunn ha dichiarato che non è il sequel di Superman ed è separato dal suo lavoro su altri film e spettacoli della DCU, sta attualmente scrivendo la sua prossima sceneggiatura mentre la produzione del primo volto al termine.

17 © DC Comics Il film Batman, The Brave and The Bold della DCU è in fase di sviluppo molto attivo Un progetto che ha ricevuto pochi aggiornamenti da gennaio 2023 è la storia di Batman della DCU, The Brave and the Bold. Si diceva che la regia fosse affidata ad Andy Muschietti, il regista di The Flash, ma non sono stati forniti aggiornamenti sul casting o date ufficiali di produzione. Allo stesso modo, non è stata confermata una data di uscita per il progetto. Tuttavia, Gunn ha tranquillizzato tutti al DCU Catch-Up, insistendo sul fatto che The Brave and the Bold è in fase di sviluppo molto attivo. Gunn ha confermato che il lavoro sulla sceneggiatura del film sta procedendo bene, e lui è attivamente coinvolto nel processo dato che Batman è uno dei tre eroi principali della DCU, insieme a Superman e Wonder Woman. Peter Safran ha confermato che la sceneggiatura sarà mostrata ad Andy Muschietti una volta completata, il che porterà alla decisione finale su chi dirigerà il progetto.

16 Paradise Lost, Booster Gold e Swamp Thing rimangono in fase di sviluppo Per quanto riguarda il terzo dei tre principali personaggi della DCU, Wonder Woman dovrebbe apparire in Paradise Lost, una serie TV annunciata per gennaio 2023. Gunn ha confermato che questa rimane una priorità, con il capo della DC Studios coinvolto in questo processo tanto quanto lo è in The Brave and the Bold. Tra gli altri progetti annunciati per gennaio 2023, Gunn ha confermato che Booster Gold e Swamp Thing stanno ancora procedendo. Per quanto riguarda quest’ultimo, Safran ha confermato che stanno aspettando che James Mangold scelga di dirigere Swamp Thing. Mangold ha proposto l’idea a Gunn e Safran e, nonostante il duo di produzione abbia confermato che non si sarebbe legato troppo alla narrativa generale della DCU, l’idea era abbastanza forte da essere accettata. Dopo il lavoro di Mangold su A Complete Unknown, resta da vedere quale sarà la sua prossima produzione, ma Gunn ha chiarito che Swamp Thing sarà pronta nel caso in cui venga scelta dallo scrittore-regista.

15 La seconda stagione di Peacemaker porterà Chris Smith, il personaggio di John Cena, in un luogo ancora più profondo L’altro progetto live-action della DCU che uscirà nel 2025 è la seconda stagione di Peacemaker. Il finale della prima stagione di Peacemaker è considerato canonico per la DCU da Gunn, tutto tranne il breve cameo della Justice League della DCEU, che ora è reso nullo e non valido. Indipendentemente da ciò, la seconda stagione di Peacemaker continuerà la storia di Chris Smith/Peacemaker, con Gunn che accenna al fatto che diventerà ancora più complessa, personale ed emozionante. Gunn ha elogiato la performance di John Cena e la sua capacità di interpretare aspetti emotivi, insistendo sul fatto che la seconda stagione di Peacemaker si concentrerà più su Chris Smith che sull’omonimo supereroe della serie.

14 James Gunn sta già lavorando alla seconda stagione di Creature Commandos Il sequel del primo progetto della DCU è in arrivo Nonostante l’ultimo episodio della prima stagione diCreature Commandossia andato in onda solo un mese prima del ritorno della DCU di Gunn e Safran, sono stati svelati i dettagli della seconda stagione. Il duo ha confermato che la seconda stagione diCreature Commandos è stata ordinata, con Gunn che afferma che sono già in corso discussioni sulla sua storia. I personaggi e la trama hanno chiaramente avuto un riscontro positivo tra il pubblico, come sottolinea Gunn, grazie alle ottime recensioni e al passaparola, ed è un sollievo che la seconda stagione sia già in arrivo.

13 Lanterns è collegato a Superman, ma ha un tono molto diverso Per quanto riguarda lo show televisivo Lanterns della DCU, Gunn e Safran hanno fornito molti aggiornamenti. Gunn ha seguito varie parti dello show mentre continuava le riprese, e lui e Safran hanno elogiato i registi e gli sceneggiatori coinvolti, così come le star Kyle Chandler e Aaron Pierre. Gunn ha anche sottolineato quanto sia diverso da Superman in termini di stile e tono, nonostante contenga un collegamento tramite il personaggio di Lanterna Verde Guy Gardner che apparirà nel film del 2025.

12 Clayface inizia la produzione nell’estate del 2025, uscirà nell’autunno del 2026 Una conferma più sorprendente come parte della DCU è stata recentemente un film su Clayface. Simile all’origine di Swamp Thing come progetto, Gunn e Safran hanno rivelato che Clayface non è mai stato pianificato apertamente, ma che l’idea e la sceneggiatura fornite da Mike Flanagan erano troppo buone per essere ignorate. Il regista di Clayface, James Watkins, è stato confermato, con i capi della DCU che hanno rivelato che la produzione inizierà nell’estate del 2025 per una data di uscita nell’autunno del 2026. Come Lanterns e Swamp Thing, Clayface ha un tono e uno stile diversi da quelli di Superman, con Gunn che lo descrive come un horror completo.

11 Dynamic Duo film DC – da Instagram/James Gunn Dynamic Duo è un film di formazione che potrebbe non essere ambientato nella DCU Uno dei primi progetti DCU ad essere annunciato lo scorso anno è stato un film d’animazione intitolato Dynamic Duo. Il film presenterà due versioni del fidato aiutante di Batman, Robin. Il film è stato tenuto per lo più segreto da allora, rendendo le rivelazioni di Gunn e Safran nel febbraio 2025 ancora più intriganti. Gunn ha dichiarato di aver pensato a come collegare il film alla storia in arrivo, ma che la natura della sua trama e lo stile animato unico lo rendono separato… Dynamic Duo è stato descritto come un film di formazione che piacerà a tutti e che permetterà di conoscere Gotham, ma Gunn ha lasciato intendere che potrebbe non essere ambientato nella DCU principale. Gunn ha dichiarato di aver pensato a come collegare il film alla storia in arrivo, ma che la natura della sua trama e lo stile animato unico lo rendono un progetto a sé stante. La situazione potrebbe cambiare in futuro, soprattutto ora che Gunn ha espresso il suo interesse a rendere Dynamic Duo un progetto ufficiale della DCU, ma per ora il regista non ha voluto confermare apertamente la sua collocazione in un modo o nell’altro.

10 4 Nuovi Spettacoli Della DC Universe Adatti Alle Famiglie Hanno Ottenuto Il Via Libera Il settore animato/per famiglie della DCU sta crescendo Oltre alla conferma di Dynamic Duo, Peter Safran e James Gunn hanno annunciato altri progetti DCU più tranquilli. Il primo ha rivelato che sono stati annunciati quattro nuovi programmi TV: tre progetti animati chiamati My Adventures with Green Lantern, Starfire e DC Superpowers, e uno spin-off di Superman con Krypto. Saranno tutte storie per famiglie per la DCU, che andranno ad arricchire il franchise oltre la produzione cinematografica per un pubblico più adulto.

9 Il DCU punta a sette progetti all’anno Una delle conferme più interessanti all’evento di aggiornamento della DCU è stata la rivelazione di quanti progetti Safran e Gunn cercheranno di pubblicare ogni anno. Anche se questo obiettivo esatto non sarà raggiunto per un po’ di tempo, fino a quando non saranno completate le basi, la DCU si sta impegnando a pubblicare sette progetti all’anno. Safran ha fornito i dettagli, insistendo sul fatto che ogni anno verranno realizzati tre film (due live action e uno d’animazione) e quattro serie TV, suddivise in parti uguali tra animazione e live action.

8 Il DCU punta a coesione e unità, con progetti che possono anche essere indipendenti Indubbiamente, l’aspetto più criticato della sequenza temporale dei film del DCEU è stata la sua eterogeneità. Dopo che Zack Snyder ha lasciato il franchise, è stato diviso in due visioni: una che seguiva ancora ciò che Snyder aveva iniziato e un’altra dettata dalla supervisione dello studio. Il DCU sta cercando di rimediare a questo problema, con Gunn e Safran che continuano a sottolineare come stiano puntando alla coesione e all’unità con i loro progetti. Detto questo, ciò non impedirà ai singoli progetti DC di essere indipendenti, il che significa che il pubblico in generale può entrare e uscire in qualsiasi momento e seguire comunque la narrazione generale del franchise.

7 Foto di Jonathan Olley/Jonathan Olley – © 2020 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved. Matt Reeves deve ancora presentare una sceneggiatura per The Batman – Parte 2 L’attesa per The Batman – Parte II di Matt Reeves è stata straziante per molte persone, ma Gunn e Safran hanno dato un aggiornamento piuttosto positivo. Pur confermando che Reeves deve ancora presentare la sceneggiatura completa del film, hanno rivelato che ciò che hanno letto finora è molto incoraggiante. Ciò significa che The Batman – Parte II rispetterà sicuramente la data di uscita del 2027, invece di essere ulteriormente ritardata.

6 Robert Pattinson è Batman in The Batman Robert Pattinson non è il Batman della DC Un punto controverso riguardo alle differenze tra le storie di Batman di Reeves in Elseworlds e The Brave and the Bold è se questo cambierà. Recentemente sono state elaborate teorie che suggeriscono che la saga The Batman di Reeves sarà inserita nella continuità principale della DCU, rendendo il Cavaliere Oscuro di Robert Pattinson l’unico e solo Batman del franchise. Tuttavia, Gunn e Safran hanno confermato che non era questo il piano, solo un mese dopo l’enigmatico debutto di Batman nella DCU in Creature Commandos. Gunn ha confermato senza mezzi termini che non era previsto che Pattinson fosse il Batman della DCU. Safran ha poi confermato, insistendo sul fatto che il duo ama il suo lavoro, ma che un altro Batman della DCU è imperativo. Safran afferma che questo Batman arriverà in The Brave and the Bold, come previsto fin dall’annuncio del progetto.

5 The Authority e Waller hanno avuto alcune battute d’arresto Oltre a Paradise Lost, Booster Gold e Swamp Thing, nel gennaio 2023 sono stati annunciati diversi altri progetti DCU. L’ultimo aggiornamento di Gunn ha rivelato che alcuni di questi sono al momento in secondo piano per la DC Studios, in particolare The Authority e John Waller. Gunn non ha rivelato quali battute d’arresto abbia subito quest’ultimo, ma ha insistito sul fatto che il primo sia stato più difficile da perfezionare in quanto molto simile ad altri IP parodia di supereroi come The Boys, il che significa che non è una priorità attuale.

4 Una lotta contro un kaiju in Superman. Cortesia di DC Studios Il lato videoludico della DCU rimane importante Quando Gunn ha confermato per la prima volta i suoi piani a lungo termine per la DCU, un elemento ha attirato l’attenzione di molti. Gunn ha dichiarato che la DCU rimarrà coerente dal punto di vista narrativo nei videogiochi, nei film e negli spettacoli televisivi, cosa insolita per i franchise moderni. Da allora, gli aggiornamenti dei videogiochi sono stati pochi e rari, ma Gunn ha confermato che questo aspetto è ancora molto importante, anche se più segreto. Gunn ha dato il suo contributo a vari progetti di videogiochi, dimostrando almeno che il futuro della DCU è nei videogiochi tanto quanto nel cinema e nella TV.

3 Isabela Merced è Hawkgirl in Superman. Cortesia di DC Studios James Gunn ha in programma dei film di gruppo Naturalmente, una delle domande principali che i fan si pongono riguardo alla DCU è quando verranno introdotte per la prima volta squadre come la Justice League. Anche se Gunn non ha dato una risposta diretta a questa domanda, ha almeno confermato che per il futuro sono previsti film di gruppo. Nonostante gli sia stato chiesto di Justice League o Justice Society, Gunn è rimasto evasivo e non ha rivelato molto, passando ad altre domande dopo aver insistito sul fatto che sono in lavorazione film di squadra con più personaggi.

2 Superman è incentrato su 3 personaggi con molti eroi secondari Da quando è stato rilasciato il primo trailer di Superman, molti si sono preoccupati che il film possa perdere di vista il suo personaggio principale, data la quantità di altri eroi coinvolti. Tuttavia, Gunn ha messo a tacere queste preoccupazioni al DCU catch-up, insistendo sul fatto che ogni fotogramma di Superman è utilizzato per promuovere il viaggio dell’omonimo eroe DC. Il regista ha continuato dicendo che i tre personaggi principali del film sono Superman, Lois Lane e Lex Luthor, con personaggi come Hawkgirl, Mr. Terrific e Guy Gardner, ad esempio, che fungono da personaggi secondari.