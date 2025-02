1923, Helen Mirren parla del comportamento di Harrison Ford sul set: “È quello che in Inghilterra chiamiamo un uomo”

La star di 1923 Helen Mirren fa luce sul comportamento sul set del co-protagonista Harrison Ford e su come i membri del cast maschile lo adorino. Spin-off prequel del neo-western di grande successo Yellowstone di Taylor Sheridan, Il 1923 è recentemente tornato per la seconda stagione. Con Mirren e Ford nei panni dei proprietari del ranch Cara e Jacob Dutton, 1923 ha un cast corale e segue una generazione precedente della famiglia Dutton mentre affronta difficoltà come il proibizionismo, la siccità e la Grande Depressione. Mirren ha parlato della sua esperienza di lavoro con Harrison Ford e di come la sua presenza unica sul set abbia influenzato lo show.

In un’intervista con People Magazine, la Mirren ha parlato della sua collaborazione con Ford, che ha incontrato per la prima volta nel 1986 quando ha recitato al suo fianco in La costa della Zanzara. La Mirren ha parlato in termini positivi della presenza e del carattere di Ford fuori dallo schermo, dicendo quanto sia adorabile con gli altri attori e definendolo “un vero uomo”. Leggi qui sotto i commenti completi della Mirren:

Harrison è proprio un tipo così. È quello che in Inghilterra chiamiamo un “bloke”. È un ragazzo e, proprio perché è un “bloke”, tutti gli altri “bloke” lo adorano, e a ragione… È sempre così gentile con tutti gli altri attori. E così ci sediamo tutti al gelo sul set, su sedie strane, scomode e divertenti, e gli altri ragazzi si radunano intorno a Harrison solo perché vogliono stare in sua compagnia, credo.

Cosa significano questi commenti per lo status di icona di Harrison Ford

Una delle star più grandi e influenti nella storia di Hollywood

I commenti della Mirren illustrano la presenza e il carisma di Ford e come molti attori più giovani lo ammirino come una star leggendaria. La filmografia di Ford è una delle migliori e più impressionanti della storia di Hollywood e ha interpretato alcuni dei personaggi più iconici della cultura popolare, tra cui Indiana Jones e Han Solo. Questi ruoli di successo gli hanno conferito un’aura enigmatica e carismatica e, a quanto pare, il suo status leggendario ha fatto sì che molti dei suoi colleghi del 1923 fossero un po’ intimiditi.

Lavorare in una popolare serie televisiva significa stare a lungo con i propri colleghi e sviluppare forti legami positivi con i membri del cast può essere fondamentale per aiutare in questo senso. Dai commenti della Mirren sembra che lei e Ford abbiano avuto un rapporto positivo sul set e che lui sia visto come la figura paterna della serie. Questo potrebbe essere dovuto all’approccio che ha scelto per la sua interpretazione di Jacob Dutton, il patriarca della famiglia, e questa gravitas protettiva potrebbe benissimo estendersi ai suoi co-protagonisti, consolidando il suo status di icona.