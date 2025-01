Dark Winds: trailer della terza stagione mostra i mostri che infestano Leaphorn

Il nuovo trailer della terza stagione di Dark Winds mostra il pedinamento del duo principale in vista del ritorno dello show. Basato sui libri Leaphorn & Chee di Tony Hillerman, con Zahn McClarnon e Kiowa Gordon nei rispettivi ruoli principali di Chee e Leaphorn, l’adattamento ha debuttato nel giugno 2022. La terza stagione di Dark Winds , che ha registrato un’impennata di popolarità quando è stata aggiunta a Netflix l’anno scorso, insieme a molti altri originali AMC, riprenderà diversi mesi dopo la vendetta di Leaphorn nel finale della seconda stagione. L’ultima anteprima suggerisce che la storia potrebbe prendere una piega oscura.

È stato presentato un nuovo teaser trailer per la stagione 3 di Dark Winds, composta da otto episodi , che debutterà il 9 marzo su AMC e AMC+. Sebbene duri solo 30 secondi, il teaser contiene molte nuove informazioni. Tra queste, il primo sguardo ai personaggi interpretati da Jenna Elfman (Fear the Walking Dead) e Bruce Greenwood (The Resident). Inoltre, il teaser lascia intendere che Leaphorn sembra particolarmente infestato da un mostro invisibile.

Teaser di What Happens In The Dark Winds Stagione 3

L’adattamento del crime drama, prodotto da Robert Redford e George R. R. Martin, con John Wirth come showrunner, cercherà di superare la ricerca di vendetta di Leaphorn nel finale della seconda stagione di Dark Winds. L’attenzione si concentrerà sugli sforzi di Leaphorn e Chee per indagare sulla scomparsa di due ragazzi, nonostante abbiano a disposizione solo una bicicletta abbandonata e alcune macchie di sangue. Si aggiungeranno anche Elfman nel ruolo dell’agente speciale dell’FBI Sylvia Washington e Greenwood in quello di un barone del petrolio di nome Tom Spenser.

Ci sono altri aspetti da approfondire nella terza stagione, in particolare Bernadette (Jessica Matten) che cerca di adattarsi alla vita di frontiera e rimane coinvolta in una cospirazione per il contrabbando di droga. Ma il tema principale del teaser è che un mostro sembra infestare i sogni di Leaphorn. Una creatura oscura sembra perseguitare il protagonista da dietro una tenda, indicando potenzialmente gli elementi soprannaturali della stagione. Leaphorn, tuttavia, sembra testardo e pronto ad affrontare qualsiasi cosa.