Dexter: Original Sin, il trailer della nuova serie

Ci avevano portato a credere che la storia di Dexter Morgan avesse raggiunto una conclusione definitiva quando il serial killer è stato ucciso a colpi di arma da fuoco dal figlio in Dexter: New Blood. Tuttavia, un trailer appena rilasciato per la prossima serie prequel, Dexter: Original Sin, rivela che almeno riesce ad arrivare in ospedale.

Con questo, sembra che siamo un passo più vicini a un’altra serie sequel; i piani originali prevedevano uno spin-off incentrato su Harrison Morgan prima che l’attenzione di Showtime si spostasse sull’esplorazione dei primi anni di Dexter.

Patrick Gibson assume il ruolo del personaggio principale per esplorare la storia delle origini di Dexter, anche se Michael C. Hall sarà presente come narratore e “voce interiore” del suo ruolo più famoso. Questo trailer ci indica anche che stiamo riprendendo Dexter ai giorni nostri.

È un po’ strano guardare questo trailer e vedere versioni più giovani di così tanti volti noti. Tuttavia, Dexter è terminato nel lontano 2013, quindi è passato abbastanza tempo perché diversi attori facessero propri questi personaggi.

La trama di Dexter: Original Sin

Nella Miami del 1991, DEXTER: ORIGINAL SIN segue Dexter (Gibson) nel suo passaggio da studente a serial killer vendicatore. Quando i suoi impulsi sanguinari non possono più essere ignorati, Dexter deve imparare a canalizzare la sua oscurità interiore. Con la guida del padre Harry (Slater), adotta un codice che lo aiuta a trovare e uccidere le persone che meritano di essere eliminate dalla società senza entrare nel radar delle forze dell’ordine. Una sfida particolare per il giovane Dexter, che inizia uno stage di medicina legale presso il Dipartimento di Polizia di Miami.

DEXTER: ORIGINAL SIN è prodotto da SHOWTIME Studios e Counterpart Studios. Tra i produttori esecutivi figurano lo showrunner Clyde Phillips (DEXTER, Nurse Jackie), Scott Reynolds (Jessica Jones), Michael C. Hall (DEXTER), Mary Leah Sutton (Resident Evil), Tony Hernandez (Emily In Paris), Lilly Burns (Russian Doll), oltre a Michael Lehmann (Heathers), mentre la serie è prodotta da Robert Lloyd Lewis (The Lincoln Lawyer). è produttore esecutivo.