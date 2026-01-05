Disney+ sta lasciando morire Percy Jackson? I numeri della stagione 2 preoccupano

Quando si parla di franchise capaci di diventare fenomeni globali, pochi possono competere con Harry Potter. Eppure, Percy Jackson sembrava avere tutte le carte in regola per avvicinarsi a quel livello. Con l’adattamento televisivo targato Disney+, la saga di Rick Riordan era partita fortissimo. Oggi, però, i dati della seconda stagione raccontano una storia molto diversa.

La serie Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo, ha debuttato nel dicembre 2023 registrando risultati eccezionali, diventando il titolo originale non Marvel e non Star Wars più visto sulla piattaforma, secondo i dati di Luminate. Un successo che faceva pensare a una crescita costante. Ma l’arrivo della stagione 2 ha acceso più di un campanello d’allarme.

Un calo netto di visualizzazioni rispetto alla prima stagione

I numeri parlano chiaro: la stagione 2 ha totalizzato 483 milioni di minuti visti negli Stati Uniti, contro 1,3 miliardi registrati dalla prima stagione nello stesso arco temporale. Tradotto in visualizzazioni stimate, si passa da circa 31,5 milioni di spettatori della stagione 1 a 11,2 milioni per la stagione 2.

Un crollo significativo, che solleva dubbi sul futuro della serie e sulla strategia di Disney+. Il dato è particolarmente sorprendente perché non sembra legato a un peggioramento qualitativo: su Rotten Tomatoes, la stagione 2 vanta infatti un punteggio del pubblico più alto rispetto alla prima (86% contro 78%).

Prezzi più alti e lunga attesa: cosa sta penalizzando Percy Jackson

Se la qualità non è il problema, le cause vanno cercate altrove. Uno dei fattori più citati è l’aumento dei prezzi di Disney+. Al debutto della stagione 1, l’abbonamento con pubblicità costava 7,99 dollari al mese, mentre quello senza pubblicità si attestava intorno ai 13,99. Nell’ottobre 2025, i prezzi sono saliti rispettivamente a 11,99 e 18,99 dollari, una soglia che potrebbe aver allontanato parte del pubblico più giovane.

Un altro elemento critico è il divario di due anni tra le stagioni. Un intervallo molto lungo per una serie rivolta anche a un pubblico adolescente, che nel frattempo può aver perso interesse o cambiato abitudini di visione.

Qualunque sia la combinazione di cause, il risultato è evidente: Percy Jackson & the Olympians rischia di perdere lo slancio iniziale proprio mentre avrebbe dovuto consolidarsi come serie di punta. Per Disney+, recuperare l’entusiasmo che aveva accompagnato la prima stagione potrebbe rivelarsi decisivo per il futuro del franchise.