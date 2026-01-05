The Last of Us 3: Bella Ramsey condivide un aggiornamento chiave sulla produzione

Un nuovo aggiornamento sulla produzione di The Last of Us arriva direttamente da Bella Ramsey, interprete di Ellie. A sette mesi dalla fine della seconda stagione, l’attrice ha rivelato di aver già visto gli script della stagione 3, confermando che il lavoro di scrittura è entrato in una fase avanzata.

L’annuncio è arrivato durante un’intervista a The Hollywood Reporter ai Critics Choice Awards 2026 del 4 gennaio, dove Ramsey era candidata come Miglior attrice in una serie drama. Pur senza entrare nei dettagli, l’attrice ha lasciato intendere che il materiale esiste ed è pronto per essere sviluppato ulteriormente.

“Gli script esistono”: a che punto è davvero la stagione 3

Interrogata sugli script della nuova stagione, Ramsey ha confermato di averli visti, pur ammettendo con ironia di non averli ancora letti integralmente. La rivelazione è significativa perché indica che la writers’ room ha già impostato struttura e direzione narrativa della stagione 3, rinnovata da HBO ancor prima del debutto della stagione 2, avvenuto nell’aprile 2025.

L’attrice ha anche commentato l’uscita di scena del co-creatore Neil Druckmann, spiegando che, pur non essendo più direttamente coinvolto, la sua visione resta parte integrante della serie. Secondo Ramsey, il mondo di The Last of Us è talmente radicato nella sua creazione originale da non risentire della sua assenza operativa.

Un cambio di assetto creativo e una stagione “più grande”

La stagione 3 segna un importante cambiamento dietro le quinte. Con l’uscita di Druckmann e di Halley Gross, Craig Mazin resta l’unico showrunner della serie. Mazin ha già anticipato che la nuova stagione sarà più lunga e significativamente più ambiziosa, e dovrebbe dirigere il primo episodio, con l’obiettivo di firmarne almeno un secondo.

Le riprese sono attualmente previste per marzo 2026, con un’uscita stimata nel 2027. Sul fronte del cast, la stagione 3 adatterà la seconda metà di The Last of Us Part II, spostando il focus su Abby, interpretata da Kaitlyn Dever, e sulla Washington Liberation Front. Ellie e Dina, interpretata da Isabela Merced, torneranno comunque in ruoli rilevanti.

Una quarta stagione è considerata probabile, ma al momento non è stata ancora ufficialmente confermata.