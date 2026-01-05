HomeSerie TvNews

The Last of Us 3: Bella Ramsey condivide un aggiornamento chiave sulla produzione

Di Redazione

-

Seguici su Google News
The Last Of Us - stagione 2 episodio 7

Un nuovo aggiornamento sulla produzione di The Last of Us arriva direttamente da Bella Ramsey, interprete di Ellie. A sette mesi dalla fine della seconda stagione, l’attrice ha rivelato di aver già visto gli script della stagione 3, confermando che il lavoro di scrittura è entrato in una fase avanzata.

L’annuncio è arrivato durante un’intervista a The Hollywood Reporter ai Critics Choice Awards 2026 del 4 gennaio, dove Ramsey era candidata come Miglior attrice in una serie drama. Pur senza entrare nei dettagli, l’attrice ha lasciato intendere che il materiale esiste ed è pronto per essere sviluppato ulteriormente.

“Gli script esistono”: a che punto è davvero la stagione 3

The Last of Us - stagione 2 episode 5

Interrogata sugli script della nuova stagione, Ramsey ha confermato di averli visti, pur ammettendo con ironia di non averli ancora letti integralmente. La rivelazione è significativa perché indica che la writers’ room ha già impostato struttura e direzione narrativa della stagione 3, rinnovata da HBO ancor prima del debutto della stagione 2, avvenuto nell’aprile 2025.

L’attrice ha anche commentato l’uscita di scena del co-creatore Neil Druckmann, spiegando che, pur non essendo più direttamente coinvolto, la sua visione resta parte integrante della serie. Secondo Ramsey, il mondo di The Last of Us è talmente radicato nella sua creazione originale da non risentire della sua assenza operativa.

Un cambio di assetto creativo e una stagione “più grande”

La stagione 3 segna un importante cambiamento dietro le quinte. Con l’uscita di Druckmann e di Halley Gross, Craig Mazin resta l’unico showrunner della serie. Mazin ha già anticipato che la nuova stagione sarà più lunga e significativamente più ambiziosa, e dovrebbe dirigere il primo episodio, con l’obiettivo di firmarne almeno un secondo.

Le riprese sono attualmente previste per marzo 2026, con un’uscita stimata nel 2027. Sul fronte del cast, la stagione 3 adatterà la seconda metà di The Last of Us Part II, spostando il focus su Abby, interpretata da Kaitlyn Dever, e sulla Washington Liberation Front. Ellie e Dina, interpretata da Isabela Merced, torneranno comunque in ruoli rilevanti.

Una quarta stagione è considerata probabile, ma al momento non è stata ancora ufficialmente confermata.

Articolo precedente
Disney+ sta lasciando morire Percy Jackson? I numeri della stagione 2 preoccupano
Articolo successivo
Game of Thrones, Sophie Turner conferma: molti attori non erano soddisfatti del finale
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved