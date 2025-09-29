DOC: trailer della seconda stagione del remake USA di Doc – Nelle tue mani

FOX e Hulu hanno diffuso il trailer ufficiale della seconda stagione di DOC, la serie medical drama che ha conquistato pubblico e critica. Il nuovo ciclo di episodi debutterà il 23 settembre su FOX e Hulu, riportando sullo schermo le emozionanti vicende del dottor Andrea Fanti e del team medico che lo affianca.

Il trailer della Stagione 2 offre un primo sguardo ai casi clinici, alle nuove sfide personali e professionali e alle dinamiche interne dell’ospedale. La serie continua a mescolare emozione, colpi di scena e realismo medico, esplorando la resilienza dei protagonisti davanti a crisi personali e difficili decisioni professionali.

Con il ritorno dei personaggi amati e l’arrivo di nuovi volti nel cast, DOC promette di alzare ulteriormente il livello narrativo, regalando al pubblico storie ancora più intense e umane. Gli spettatori possono ora pregustare, grazie al trailer, le sorprese che attendono Andrea Fanti e il suo team nella nuova stagione in onda negli USA dal 23 settembre su FOX e in streaming su Hulu.