9-1-1: online il teaser promo “Space” della Stagione 9

ABC ha pubblicato il teaser promo ufficiale intitolato “Space” per la nona stagione di 9-1-1, la popolare serie di emergenza creata da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear. Lo show, arrivato al nono ciclo di episodi, continua a raccontare le vicende del 118 di Los Angeles tra interventi ad alto rischio, drammi personali e colpi di scena che tengono incollati milioni di spettatori in tutto il mondo.

Il teaser “Space” regala un primo assaggio del tono epico e spettacolare dei nuovi episodi. Le immagini mostrano gli operatori del 118 alle prese con una nuova, enorme emergenza che mette alla prova le loro abilità e la loro resistenza: un incidente che coinvolge la Stazione Spaziale Internazionale e che avrà ripercussioni sulla Terra. Il promo non rivela molto della trama, ma suggerisce che la stagione 9 porterà il pubblico verso scenari ancora più estremi, facendo esplodere la tensione tipica della serie e ampliando ulteriormente la portata delle sue storie.

Il cast di 9-1-1 – Stagione 9

Nel cast tornano i protagonisti storici Angela Bassett nei panni dell’agente Athena Grant, Peter Krause come il capitano Bobby Nash, Jennifer Love Hewitt (Maddie Buckley), Oliver Stark (Evan “Buck” Buckley), Aisha Hinds (Hen Wilson), Kenneth Choi (Chimney Han) e Ryan Guzman (Eddie Díaz). Il teaser mette in evidenza anche l’intensità emotiva che contraddistingue la serie, alternando scene d’azione mozzafiato a momenti intimi che approfondiscono le relazioni tra i personaggi.

Con questo primo promo ABC punta a far salire l’hype dei fan e a confermare 9-1-1 come uno degli show più amati del genere procedural–drama. La nona stagione debutterà negli Stati Uniti nel corso dell’autunno 2025 su ABC e sarà disponibile in streaming su Hulu il giorno successivo alla messa in onda. In Italia, le stagioni precedenti sono disponibili su Disney+ e la nuova stagione arriverà successivamente sulla piattaforma.