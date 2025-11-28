L’immagine in stile fumetto non mostra i corpi interi dei personaggi. Si vedono solo le spalle e le mani dei due personaggi. L’immagine è pensata per celebrare il Giorno del Ringraziamento, con Dottor Destino e Iron Man che spezzano l’osso del desiderio di un tacchino, una tradizione festiva portafortuna. Una specie di passaggio di testimone trai due personaggi, un atto di riconciliazione dell’attore verso due ruoli che in modi diversi lo mettono e lo metteranno alla prova.

L’immagine di Avengers: Doomsday arriva in un momento interessante. Il film Marvel è stato uno dei più segreti del franchise. A differenza di molte delle uscite della Saga del Multiverso, non sono emerse online foto o video significativi dal set di Avengers: Doomsday. Poiché la Marvel non ha ancora pubblicato un trailer o dettagli concreti, tutto ciò che il pubblico conosce è il cast confermato del film, guidato da Downey.

Tuttavia, la situazione è destinata a cambiare prima della fine del 2025. Secondo un rapporto di Collider, il primo trailer di Avengers: Doomsday uscirà il 19 dicembre. L’idea è di distribuirlo nelle sale prima delle proiezioni di Avatar: Fuoco e Cenere. Dato che entrambi i film del franchise di Avatar hanno incassato oltre 2 miliardi di dollari in tutto il mondo, il trailer di Avengers: Doomsday verrebbe potenziato.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America).