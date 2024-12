Doctor Who: trailer dello speciale natalizio rivela la storia di più dottori (ma non nel modo tradizionale)

Un trailer dello speciale natalizio di Doctor Who del 2024 offre un nuovo sguardo all’hotel che ospita il viaggio nel tempo, i primi sguardi alle guest star e l’incontro tra il Quindicesimo Dottore di Ncuti Gatwa e se stesso. L’imminente speciale si svolge dopo gli eventi della stagione 14 di Doctor Who, quando il Signore del Tempo viaggia da solo e si dirige verso un hotel che offre camere provenienti da tutta la storia dell’umanità. Lo speciale stagionale di Doctor Who del 2024, “Joy to the World”, è scritto dall’ex showrunner Steven Moffat e vede Nicola Coughlan di Bridgerton entrare nel mondo della compagna Joy, un tempo ospite.

Il canale YouTube ufficiale di Doctor Who ha presentato il primo trailer completo di “Joy to the World”. Entrando nell’hotel che viaggia nel tempo e incontrando Trev Simpkins (Joel Fry), uno dei suoi dipendenti, il Dottore viene coinvolto in una missione attraverso il tempo e lo spazio, che lo porta da Joy mentre lei incontra Melnak (Jonathan Aris) il Siluriano. Mentre la ragazza viene portata a bordo del TARDIS e il Dottore corre attraverso la storia, i due entrano in contatto con una versione futura del Quindicesimo Dottore, che porta il Signore del Tempo a discutere con se stesso in modo duro e onesto sul suo stato attuale.

Che cosa significa per Doctor Who il momento multidocente di “Joy To The World”?

Mentre la missione di viaggio nel tempo di “Joy to the World” ruota intorno a una misteriosa e potenzialmente cataclismatica fonte di energia nota come “Seme Stellare”, è chiaro che un altro punto focale della storia sarà lo stato mentale del Dottore dopo la stagione 14. Mentre aiutava Ruby Sunday (Millie Gibson) a ritrovare la madre naturale e a costruirsi una nuova famiglia,il Dottore è stato lasciato solo a confrontarsi con il suo ruolo nell’universo e con l’effetto che ha sulle persone, soprattutto dopo aver avuto un ruolo nella quasi distruzione dell’universo.

Per questo motivo, anche se una seconda versione futura del Quindicesimo Dottore nello speciale stagionale di Doctor Who non è inedita, soprattutto nelle storie scritte da Moffat, vedere il Signore del Tempo dirigere le sue frustrazioni verso se stesso può fungere da epilogo all’arco della sua stagione di debutto. Inoltre, essendo Joy stessa una viaggiatrice solitaria durante le vacanze, potrebbe forse aiutare il Dottore a confrontarsi con la sua visione desolante del suo attuale io, permettendogli di riunirsi con Ruby nella stagione 15 di Doctor Who.