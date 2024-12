Le verità nascoste: il film è tratto da una storia vera?

Quelli sui fantasmi sono film sempre particolarmente apprezzati, capaci di attirare l’attenzione per il modo in cui queste presenze intangibili possono manifestarsi e, ancor di più, per i significati che incarnano. Titoli come Storia di un fantasma, L’evocazione – The Conjuring, La casa dei fantasmi, Crimson Peak o un classico come Casper sono solo alcuni tra i tanti che si possono citare. Tra questi, particolarmente affascinante è Le verità nascoste, diretto nel 2000 dal regista premio Oscar Robert Zemeckis (autore anche di Forrest Gump, Cast Away e Allied – Un’ombra nascosta).

Affascinante lo è in quanto, come altri film di questo genere, si fonda su quella che viene detto essere una storia vera, su un reale incontro con uno spirito all’interno delle proprie mura domestiche. A sostenerlo è la scrittrice e autrice del soggetto del film, Sarah Kernochan. Difficile dire quanto di vero ci sia in quello che sostiene, ma ciò ha comunque permesso di dar vita ad un film dall’atmosfera hitchcockiana, con protagonisti due grandi attori come Harrison Ford e Michelle Pfeiffer. Entrambi hanno raccontato di aver accettato di partecipare al film in quanto affascinati proprio dal senso di mistero messo in gioco.

A lungo si è però dibattuto proprio della genesi del progetto, con la Kernochan che se da un lato continua a sostenere la veridicità di quanto affermato, dall’altro ha anche preso le distanze dal film, il quale è drasticamente diverso da quello da lei originariamente scritto. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Le verità nascoste. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama e alla storia vera dietro il film. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Le verità nascoste

Protagonisti del film sono i coniugi Norman e Claire Spencer. Lui famoso scienziato e ricercatore universitario, lei ex violoncellista di successo, decidono di trasferirsi a vivere in una lussuosa casa sul lago nel Vermont. Per i due ha così inizio una nuova fase della loro vita, essendo rimasti soli dopo che la figlia Caitlin si è trasferita per frequentare il college. Tutto sembra procedere per il meglio nella nuova abitazione e gli attacchi di ansia di Claire, dovuti ad un recente incidente d’auto, sembrano lì acquietarsi quasi del tutto. Nel momento in cui la donna inizia a sentire delle strane voci a vedere degli strani fenomeni, il panico sembra rimpossessarsi di lei.

Ben presto, Claire sprofonda nella paranoia più totale, convintasi che quella casa sia infestata da fantasmi e luogo di antichi orrori. Sempre più preoccupato per la salute della moglie, Norman chiederà aiuto ad uno psichiatra, ma dovrà a sua volta scontrarsi con inaspettati risvolti. Nel momento in cui anche lui inizia a notare ciò che la moglie da tempo denuncia, i due coniugi capiranno di essere finiti in un luogo tutt’altro che pacifico, dove antichi segreti e scheletri nell’armadio stanno per uscire allo scoperto, portando con sé conseguenze terribili.

La storia vera dietro il film

Per quanto soprannaturale possa sembrare, il film sarebbe ispirato ad una storia vera. Sono in realtà molti i film con fantasmi basati su testimonianze che affermano di essersi imbattuti in presenze di questo tipo. Tra queste si ritrova dunque anche quella di Sarah Kernochan, autrice del soggetto da cui è poi stato tratto Le verità nascoste. Due volte premio Oscar (per il documentario Marjoe e per il cortometraggio Thot) e autrice anche di 9 settimane e ½ e Sommersby, la Kernochan ha infatti raccontato in più occasioni di aver avuto l’idea per questo racconto da alcune vicende personali, che l’avrebbero vista alle prese con un fantasma dentro casa sua.

“Mi ha sempre divertito ascoltare i discorsi della gente sui fantasmi. Io non ho dubbi sulla loro esistenza. Ne conosco uno e ci vivo assieme”, ha raccontato sul suo blog. Proprio su quest’ultimo ha dettagliatamente raccontato la propria esperienza con questo spirito, che avrebbe scoperto essere quello di suo nonno. Il suo rapporto con questo fantasma era però assolutamente pacifico, tanto che anche il soggetto iniziale del suo racconto proponeva come protagonisti una coppia di anziani alle prese con uno spirito femminile del tutto benevolo nei loro confronti.

Nelle sue intenzioni, infatti, la storia avrebbe dovuto ricordare Incontri ravvicinati del terzo tipo, il film di Steven Spielberg in cui la paura per forme di vita distanti dalla nostra diventava un inno alla diversità e al confronto pacifico. Il celebre regista, tuttavia, decise insieme a Zemeckis di modificare lo script, rendendolo decisamente più tenebroso e inquietante e dando così vita a Le verità nascoste. La Kernochan ha poi confermato – durante un’intervista – che circa il 75% del suo soggetto è stato riscritto, motivo per cui si è accontentata del credito come ispiratrice del soggetto, ma non come autrice della sceneggiatura.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire del film grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Le verità nascoste è infatti disponibile nei cataloghi di Apple iTunes, Prime Video, Tim Vision e Disney+. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e al meglio della qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di giovedì 5 dicembre alle ore 21:30 sul canale Warner Tv.