Elle, il prequel de La rivincita delle bionde, su Prime Video il 1° luglio

Prime Video ha annunciato che Elle, l’attesissima serie prequel de La rivincita delle bionde prodotta da Hello Sunshine e Amazon MGM Studios, debutterà il 1° luglio in esclusiva su Prime Video in oltre 240 paesi e territori nel mondo. Prima dell’uscita della serie, Prime Video ne ha già annunciato il rinnovo per una seconda stagione.

Nella prima stagione, Elle seguirà Elle Woods durante gli anni del liceo, alla scoperta delle esperienze di vita che l’hanno plasmata rendendola l’iconica giovane donna che abbiamo imparato a conoscere e ad amare nel primo film de La rivincita delle bionde.

“Venticinque anni dopo che il mondo l’ha conosciuta per la prima volta, poter condividere la storia di come Elle Woods è diventata la forza inarrestabile di cui tutti ci siamo innamorati è un sogno che si avvera”, ha dichiarato Reese Witherspoon. “Scoprire Lexi Minetree e vederla vestire i (favolosi) panni di Elle è stata una delle esperienze più gratificanti della mia carriera. Penso che i temi della nostra serie, ovvero gentilezza, autenticità e fiducia in sé stessi, toccheranno profondamente sia i fan dei film originali che il nuovo pubblico. Lavorare con il nostro incredibile team di Hello Sunshine, Amazon e i nostri visionari sceneggiatori e registi per dare vita al percorso di Elle al liceo è stata una gioia immensa. Non vedo l’ora di condividere la prima stagione con il mondo e iniziare le riprese della seconda!”

“Elle cattura il cuore, la fiducia e l’ottimismo che hanno reso Elle Woods un’icona culturale intramontabile, regalando al pubblico una storia di formazione fresca e profondamente intima,” ha dichiarato Peter Friedlander, Global Head of Television di Amazon MGM Studios. “Ordinare una seconda stagione testimonia la nostra fiducia nella visione creativa e nell’incredibile team dietro la serie. Siamo entusiasti che il pubblico possa vivere il viaggio di Elle a partire dalla prima stagione.”

Creata da Laura Kittrell (High School, Insecure), Elle è co-diretta da Kittrell e Caroline Dries, che sono anche executive producer della serie insieme a Reese Witherspoon, Lauren Neustadter, Marc Platt e Amanda Brown. Jason Moore (Pitch Perfect) ha diretto i primi due episodi della prima stagione ed è anche executive producer.

Il cast della prima stagione include Lexi Minetree nel ruolo di Elle Woods, June Diane Raphael nel ruolo di Eva, la madre di Elle, e Tom Everett Scott nel ruolo di Wyatt, il padre di Elle, insieme a Gabrielle Policano, Jacob Moskovitz, Chandler Kinney e Zac Looker. Nel cast figurano poi Jessica Belkin, Logan Shroyer, Amy Pietz, Matt Ober, Chloe Wepper, David Burtka, Brad Harder, Kayla Maisonet, Lisa Yamada e James Van Der Beek.