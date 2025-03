Elle, scelto l’attore che interpreterà il papà della protagonista nel prequel di La rivincita delle bionde

Tom Everett Scott (That Thing You Do, The Summer I Turned Pretty) si è unito al cast della serie prequel di Prime Video Elle, la cui produzione esecutiva è affidata alla star del franchise cinematografico Reese Witherspoon.

Creata da Laura Kittrell (High School, Insecure), Elle segue Elle Woods al liceo mentre apprendiamo le esperienze di vita che l’hanno trasformata nell’iconica giovane donna del primo film di Legally Blonde.

In un ruolo fisso nella serie, Scott interpreterà il padre di Elle, “Wyatt”. Lavorerà al fianco di Lexi Minetree che interpreta l’adolescente titolare e June Diane Raphael nel ruolo di sua moglie Eva. Nel film originale, Wyatt era interpretato da James Read, che insieme alla moglie cercò di dissuadere Elle dal frequentare Harvard.

Gli showrunner Kittrell e Caroline Dries sono produttori esecutivi con Witherspoon e Lauren Neustadter di Hello Sunshine e il produttore del film Marc Platt. Jason Moore (Pitch Perfect) dirige i primi due episodi. Elle è prodotto da Hello Sunshine e Amazon MGM Studios.

Tom Everett Scott ha recitato di recente in The Summer I Turned Pretty di Prime Video nelle prime due stagioni dello show e nei film Clouds, Sister of the Groom e Finding You. È forse più noto per aver interpretato il batterista “Guy Patterson” in That Thing You Do! diretto da Tom Hanks, il suo debutto nel lungometraggio.

La serie Elle è stata ideata dalla creatrice Laura Kittrell, che sarà anche showrunner e produttrice esecutiva. Reese Witherspoon è produttrice esecutiva insieme a Lauren Neustadter tramite Hello Sunshine, una parte di Candle Media. Anche Lauren Kisilevsky e Marc Platt saranno produttori esecutivi. Amazon MGM Studios produrrà.

“Uno dei personaggi più citazionistici, iconici e amati che si sono radicati nel tessuto della storia di Hollywood è Elle Woods, e siamo onorati di portare la sua storia d’origine ai nostri clienti globali di Prime Video“, ha dichiarato Vernon Sanders, responsabile della televisione di Amazon MGM Studios. “La visione di Reese e Hello Sunshine per questa serie, unita alla voce vincente di Laura Kittrell, ha reso questo show assolutamente innegabile“.