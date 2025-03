Linda Cardellini sarà Pamela Voorhees in Crystal Lake, serie prequel di Venerdì 13

Linda Cardellini (Dead to Me, No Good Deed) ha concluso un accordo per interpretare Pamela Voorhees nella serie prequel di Venerdì 13 dal titolo Crystal Lake di Peacock e A24.

Brad Caleb Kane è il creatore, sceneggiatore, showrunner e produttore esecutivo della serie, la cui premessa è tenuta nascosta. Si ritiene che la Pamela di Cardellini sia una madre che ha rinunciato alla carriera di cantante per crescere un bambino con bisogni speciali e che subisce una svolta oscura quando perde il figlio.

Nei film di Venerdì 13, Pamela è la madre di Jason Voorhees e una delle principali antagoniste. Nel film originale è stata interpretata da Betsy Palmer. Il ruolo è stato successivamente interpretato da Marilyn Poucher, Paula Shaw e Nana Visitor in vari sequel, crossover e film reboot.

Crystal Lake è prodotto esecutivamente da A24, Kane, Marc Toberoff, Victor Miller, Robert M. Barsamian, Robert P. Barsamian e Stuart Manashil.

Linda Cardellini avrà il ruolo principale femminile nella prossima serie limitata della HBO DTF St. Louis al fianco di Jason Bateman e David Harbour. È stata una delle protagoniste della prima stagione della commedia di Netflix Dead to Me, il cui futuro è ancora in sospeso, sebbene l’arco narrativo di Cardellini sia stato ampiamente concluso nel finale.