La prima cattiva di Emily in Paris sta tornando per vendicarsi

La quinta stagione di Emily in Paris è attualmente in fase di riprese e l’attrice che ha interpretato la prima cattiva della serie di successo Netflix tornerà nella nuova stagione. La quarta stagione di Emily in Paris ha stravolto lo status quo di Emily Cooper (Lily Collins) trasferendola a Roma per dirigere il nuovo ufficio italiano dell’Agence Grateau. Le riprese della quinta stagione di Emily in Paris sono iniziate a Roma prima di tornare in Francia.

Variety riporta che Thalia Besson, che ha interpretato la “sexy e subdola antagonista Geneviève” nella stagione 4 di Emily in Paris, è stata confermata per la stagione 5. Secondo Variety, torneranno anche il nuovo amore italiano di Emily Cooper, Marcello (Eugenio Franceschini), e i suoi ex fidanzati, Gabriel (Lucas Bravo) e Alfie (Lucien Laviscount), mentre un altro personaggio maschile si unirà al cast della quinta stagione di Emily in Paris. Non tornerà invece Camille Razat, che ha interpretato Camille nelle stagioni 1-4 di Emily in Paris.

Cosa significa il ritorno di Geneviève, interpretata da Thalia Besson, per Emily nella quinta stagione di Emily in Paris

Mentre Camille è stata la rivale in amore e la migliore amica di Emily Cooper, Geneviève è stata descritta come la prima vera antagonista di Emily in Paris quando è stata aggiunta al cast della quarta stagione. Figlia franco-americana di Laurent G. (Arnaud Binard), marito di Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu), Geneviève è una laureata della New York University che è entrata a far parte dell’Agence Grateau nella quarta stagione di Emily in Paris. Emily ha preso Geneviève sotto la sua ala protettrice, ma ha presto scoperto che Geneviève non è così dolce e innocente come sembrava.

Thalia Besson è la figlia del regista Luc Besson, autore di film come Leon, Il quinto elemento e Valerian e la città dei mille pianeti.

Non ci è voluto molto prima che Geneviève mostrasse il suo vero volto tentando di rubare i clienti di Emily. Peggio ancora, Geneviève si è interessata sentimentalmente a Gabriel (Lucas Bravo), anche se il sexy chef francese e fidanzato intermittente di Emily ha respinto Geneviève. Resta da vedere se Geneviève seguirà Emily a Roma o rimarrà a Parigi per continuare a seminare il suo caos in Emily in Paris – stagione 5.