Tutti i film horror di A24 classificati dal peggiore al migliore

La società di produzione indipendente A24 si è fatta una reputazione per la pubblicazione di un’ampia varietà di film ampiamente acclamati, ma i film horror di A24 rimangono un punto di forza della società. È improbabile che una società possa affermare di aver avuto un impatto maggiore sul genere horror nell’ultimo decennio rispetto ad A24. Dopo aver messo il suo nome sulla mappa negli anni 2010, la società ha continuato a pubblicare diversi film ogni anno, ma rimane principalmente conosciuta per i suoi film horror A24.

Le uscite di A24 includono alcuni dei film horror più discussi dell’ultimo decennio, come Hereditary, Midsommar e The Lighthouse. I film horror di A24 hanno rivoluzionato il genere horror negli anni successivi al 2010, portando una nuova era all’horror e introducendo temi sociali e culturali molto rilevanti per la società moderna. Quando si parla di film horror A24 è specializzata sia in film horror intelligenti e di alto livello che in storie bizzarre che la maggior parte delle case di produzione non toccherebbe mai.

28 False Positive (2021) È raro che i film horror di A24 vengano definiti piatti, ma una delle sue uscite più derise è stata False Positive del 2021. Il film non è affatto brutto o inguardabile, solo non è all’altezza degli standard abituali degli horror di A24. Uscito direttamente su Hulu, Falso positivo sembra inizialmente una rivisitazione in chiave moderna di Rosemary’s Baby e, anche se alcuni elementi sono certamente presenti, la vera verità che si cela dietro la gravidanza programmata di Lucy (co-sceneggiatrice e protagonista Ilana Glazer) è probabilmente ancora più inquietante. La Glazer è brava nel suo ruolo, così come Justin Theroux nel ruolo del marito e Pierce Brosnan nel ruolo del malvagio medico della fertilità. A differenza della maggior parte delle proposte horror di A24, però, Falso positivo si sente molto più derivato da opere di genere passate, e la sua storia non viene portata a una conclusione pienamente soddisfacente. La sua valutazione su Rotten Tomatoes è di un basso 47%.

27 Tusk (2014) Scritto e diretto dal famoso regista Kevin Smith, Tusk segue un podcaster comico americano che si reca in Canada per un’intervista. Ben presto diventa vittima di uno scienziato pazzo che cerca disperatamente di ricreare il suo amico tricheco mutilando le persone e infilandole in una tuta di tricheco fatta di pelle umana. L’offerta strabiliante di Kevin Smith al genere horror ha un tono talmente sbilanciato che gli aspetti comici e orrorifici potrebbero appartenere a due film diversi. Il film avrebbe potuto funzionare bene come film horror serio o anche come episodio avvincente di una serie come Criminal Minds con un body horror alla Cronenberg. Il risultato è stato qualcosa di molto polarizzante, anche se Tusk ha ricevuto recensioni contrastanti, con la critica che ne ha lodato l’atmosfera e le immagini. Ha colto di sorpresa molti fan di Kevin Smith grazie alla bizzarra rivisitazione del genere.

26 Slice (2018) Commedia horror ambientata in una piccola città dove umani e bestie soprannaturali come fantasmi, streghe e lupi mannari convivono in semi-armonia, il film horror di A24 Slice segue una serie di omicidi che hanno luogo nella pizzeria locale, mentre gli autisti delle consegne vengono uccisi uno a uno. La commistione tra commedia e horror in Slice è sapientemente stabilita, offrendo un’esperienza sciocca e assolutamente piacevole mentre Zazie Beets e Chance the Rapper cercano di rintracciare l’assassino e di consegnarlo alla giustizia.

25 The Blackcoat’s Daughter (2015) Un collegio femminile che chiude durante le vacanze invernali vede due giovani donne abbandonate, mentre un’altra ragazza lascia l’ospedale per tornare nello stesso collegio in The Blackcoat’s Daughter. Questo horror psicologico soprannaturale è certamente una scelta sottovalutata di A24, ma il colpo di scena porta a un finale confuso che ha fatto sì che l’accoglienza della critica rimanesse nella media. Le recensioni positive hanno definito il film lento e d’atmosfera, mentre quelle negative hanno detto che il film si è basato soprattutto sul suo colpo di scena finale.

24 Life After Beth (2014) Una commedia romantica e horror, Life After Beth si rifà alla classica tradizione degli zombie quando un giovane uomo, la cui fidanzata è appena morta, scopre che la sua amante è tornata dalla morte, senza alcun ricordo del suo decesso. Purtroppo, anche se all’inizio la ragazza sembra stare bene, ben presto inizia a subire una terrificante trasformazione. Sebbene Life After Beth abbia i suoi momenti comici e campanilistici, un film meno riuscito che avesse trattato lo stesso materiale narrativo avrebbe potuto sconfinare nel ridicolo. Questo film horror di A24 è essenzialmente una svolta macabra di 500 Days of Summer, che, sorprendentemente, funziona abbastanza bene. Anche se il film non ha ricevuto le migliori recensioni, rimane un classico di culto e qualcosa di molto diverso nel genere horror zombie.

23 The Hole In The Ground (2019) The Hole in the Ground segue una giovane madre, Sarah, e suo figlio, Chris, mentre si trasferiscono in una nuova città. Ma quando Chris scompare nella foresta una notte, ritorna solo per iniziare a comportarsi in modo strano, portando Sarah a credere che non sia affatto suo figlio. Questo film horror irlandese, ricco di suspense, presenta alcune grandi scene nella grotta sotterranea e rappresenta uno dei pochi film horror decenti su un vero e proprio changeling mitologico. Tuttavia, alcuni hanno criticato The Hole in the Ground come un po’ insipido e monocorde, soprattutto rispetto ad altri film horror di A24. Nonostante ciò, il film ha ottenuto un punteggio molto alto, pari all’83%, su Rotten Tomatoes, e i critici ne hanno lodato l’originalità.

22 Enemy (2014) Primo film horror di A24, Enemy è un thriller surrealista diretto da Denis Villeneuve e interpretato da Jake Gyllenhaal nel ruolo di Adam Bell e Anthony Claire. Il film segue un insegnante di storia un po’ scapestrato, Adam Bell, che scopre un attore minore identico a lui. Adattamento della pluripremiata novella The Double di Jose Saramago, Enemy è un esercizio di manipolazione del pubblico e, secondo alcuni, uno dei film più sottovalutati degli anni 2010. Il film evoca un senso di ansia palpabile e mantiene il pubblico in attesa. Detto questo, il finale cade a fagiolo, rendendo il film confuso. Tuttavia, i fan che hanno imparato a conoscere Villeneuve grazie a film come Dune e Blade Runner 2049 dovrebbero dare un’occhiata a questo film. È la prova che un giorno il regista farà grandi cose.

21 Beau Is Afraid (2023) Ari Aster si è fatto un nome con i film horror di A24, avendo diretto due dei migliori film di tutti i tempi, Hereditary e Midsommar. Tuttavia, alcuni hanno ritenuto che ci sia stato un passo indietro con il suo film del 2023, Beau is Afraid. Il film ha come protagonista Joaquin Phoenix nei panni di un uomo di mezza età con problemi di ansia che deve prendere un volo per andare a trovare sua madre, ma ha paura di lasciare il suo appartamento. Quando finalmente parte per il viaggio, tutto ciò che potrebbe andare storto accade, e finisce per essere rapito da una coppia che non lo lascia andare via. Il film è uno sguardo astratto sulle lotte mentali di Beau e mostra come i dubbi su se stessi, la paura e l’ansia possano quasi affogare una persona se non viene curata. Tuttavia, il film ha ricevuto recensioni contrastanti e molto polarizzate, con molte persone che hanno respinto i temi trattati e hanno affermato che Aster ha realizzato un film autoindulgente ed eccessivamente farcito. Phoenix ha ricevuto una nomination ai Golden Globe per la sua interpretazione.

20 Men (2022) Il film horror Men di A24 segue la giovane vedova Harper (Jessie Buckley), che decide di fare un viaggio nella campagna inglese. Tuttavia, al suo arrivo, sembra che qualcuno – o qualcosa – la stia perseguitando. Il film, diretto dal regista Alex Garland (Ex Machina), è stato accolto da recensioni mediocri, ma gli aspetti positivi di Men sono stati molti. Il cast ha intrecciato una storia intrigante e il suo tono voyeuristico è cresciuto fino alla frenesia del finale. Detto questo, Men ha lasciato troppo ambiguo il film ed è stato così simbolico che gli spettatori occasionali hanno avuto difficoltà a decifrarne il significato. Nonostante ciò, il film ha vinto il premio per i migliori effetti speciali ai British Independent Film Awards e sia Jessie Buckley che Rory Kinnear hanno ottenuto una nomination ai Critics Choice Super Awards. Non si trattava dell’opera magna di Garland, ma ha dato al regista la possibilità di fare qualcosa di sovversivo e innovativo, grazie ai cervelloni di A24.

19 Lamb (2021) Uscito nel 2021, l’horror islandese Lamb è uno degli sforzi più strani di A24. Noomi Rapace e Hilmir Snær Guðnason interpretano una coppia di agricoltori che inizia ad allevare una bizzarra creatura ibrida pecora/uomo che chiamano Ada, dopo che una delle loro pecore l’ha partorita. Come ci si potrebbe aspettare, questo strano accordo si trasforma rapidamente in mania, portando alla rivelazione finale di cosa esattamente abbia generato Ada. Sebbene sia considerato un po’ troppo strano per il suo stesso bene, Lamb vanta un’ottima interpretazione della Rapace e ha meritatamente ottenuto un ampio consenso. Iceland è stato candidato agli Academy Awards, ma non è stato scelto come finalista per il premio. L’unico grande problema del film è che molti critici e spettatori hanno trovato il soggetto un po’ troppo astratto e oscuro, ma le persone che hanno apprezzato Lamb lo ammirano per le stesse ragioni.

18 Y2K (2024) In 2024, il regista Kyle Mooney ha voluto creare un omaggio all’assurdo panico che ha travolto il mondo nel 1999 con il film Y2K. Il film si basa sulla convinzione che i sistemi informatici si sarebbero bloccati con l’arrivo dell’anno 2000, a causa del fatto che molti sistemi operativi non erano stati impostati per comprendere la differenza tra il 1900 e il 2000. La gente credeva che i computer si sarebbero spenti, gli aerei sarebbero caduti dal cielo, gli ospedali sarebbero diventati neri, uccidendo i pazienti, e il mondo sarebbe precipitato nel caos. A partire da queste paure, Mooney ha creato una commedia horror in cui la fine è arrivata, ma in modo diverso. I computer e l’elettronica diventano senzienti e iniziano a uccidere gli esseri umani, quasi come nel classico cult Maximum Overdrive. Con alcuni volti noti, tra cui Alicia Silverstone, Rachel Zegler e Fred Durst, il film è uno sguardo comico su uno scenario apocalittico. Tuttavia, secondo la critica, il film è rimasto uno dei film di fascia media di A24, anche se è stato certificato fresco su Rotten Tomatoes.

17 Bodies Bodies Bodies (2022) Bodies Bodies Bodies vede un cast di ventenni organizzare una festa contro l’uragano in una villa isolata. Tuttavia, proprio quando la festa ha inizio, le persone iniziano a essere uccise una ad una. Bodies Bodies Bodies ha ottenuto un buon risultato in termini di recensioni, visto che il punteggio attuale su Rotten Tomatoes è dell’85% per la critica e del 69% per il pubblico. L’horror/commedia ha un cast giovane e incredibile e un’arguzia tagliente come un rasoio. Tuttavia, alcuni critici non sono stati dello stesso parere. La mancanza di indizi ha reso il mistero particolarmente difficile da seguire, e la lentezza della messa in scena non ha favorito la riuscita di Corpi e corpi. Detto questo, il film è stato apprezzato da molti fan e ha guadagnato un pubblico ancora più numeroso quando è arrivato in streaming, con elogi per il cast, tra cui un Pete Davidson sorprendentemente divertente. Il film ha cercato di satireggiare l’alta società, ma non ha sempre centrato le critiche ed è stato apprezzato soprattutto per i suoi aspetti slasher.

16 Climax (2018) L’esperienza drammatica cinematografica unica di Gaspar Noe, Climax, presenta tecniche cinematografiche innovative, ballerini professionisti senza esperienza di recitazione e una qualità surreale e onirica che rende l’intero film diverso da qualsiasi cosa gli spettatori abbiano visto prima. La storia segue un corpo di ballo che organizza una festa dopo le prove e scopre che qualcuno ha aggiunto del punch all’LSD. Quello che segue è un caotico e terrificante caos di persone che cercano di far fronte alla situazione, mentre tutti scendono in uno stato mentale di forte agitazione. Il film che ne risulta è unico, soprattutto tra i film horror di A24, ma è davvero un’esperienza horror eccezionale che mette in luce i terrori della vita reale. Climax ha vinto l’Art Cinema Award a Cannes ed è stato premiato in diverse cerimonie cinematografiche europee. Mentre il cast ha ricevuto elogi e lo stile del regista è stato riconosciuto, l’eccessiva dipendenza del film dalla violenza è stata spesso la principale critica al suo status tra gli altri film di A24.

15 Into The Forest (2016) Seguendo due sorelle che vivono in una casa isolata nei boschi, Into the Forest esplora i temi della famiglia, della sopravvivenza e del trarre il massimo da ciò che si ha. Into the Forest si svolge in un futuro prossimo, con Elliot Page e Evan Rachel Wood nei panni di due sorelle giovani e adulte e Callum Keith Rennie nel ruolo del padre, che le ha trasferite nella natura selvaggia in una casa che ha costruito a mano. Il film è un bellissimo, straziante e suggestivo sguardo sulla famiglia e sulla sopravvivenza, e porta avanti lo stile caratteristico di A24: un horror ben realizzato e a fuoco lento. Ma quando una massiccia interruzione di corrente in tutto il continente porta a un collasso tecnologico in tutta la regione, i fratelli devono superare e sopravvivere da soli, con l’aiuto l’uno dell’altro. Il film è un bellissimo, straziante e suggestivo sguardo sulla famiglia e sulla sopravvivenza, e porta avanti lo stile caratteristico di A24: un horror ben realizzato e a fuoco lento. Essendo uno dei primi film di A24, da allora è stato per lo più dimenticato, anche se la critica ha elogiato Page e Wood per le loro interpretazioni.

14 The Monster (2016) The Monster è incentrato su una madre e una figlia bloccate su una remota strada boscosa quando la loro auto si rompe durante un viaggio per andare a trovare il padre della figlia. Tuttavia, mentre le due aspettano un carro attrezzi e un’ambulanza, iniziano a rendersi conto di non essere sole nel bosco, poiché una grande creatura nera simile a un cane inizia a dar loro la caccia. La rappresentazione toccante e straziante della relazione abusiva e codipendente tra madre e figlia è ripresa dal mostro, che deve superare le proprie difficoltà per sopravvivere alla notte. Il film ha ricevuto il plauso della critica, con un punteggio dell’80% su Rotten Tomatoes. I critici hanno sottolineato l’ambientazione e le interpretazioni come punti di forza di una storia molto spaventosa, lodando l’atmosfera e l’interpretazione dei due attori Zoe Kazan ed Ella Ballentine, che hanno dovuto sostenere l’intero film sulle loro spalle.

13 It Comes At Night (2017) It Comes at Night è un film horror post-apocalittico che racconta di una famiglia che vive in una remota casa nella foresta mentre una malattia altamente contagiosa devasta la terra. Tuttavia, quando una notte il patriarca della famiglia scopre un uomo che si introduce nella loro casa in cerca di acqua, le due famiglie finiscono per unire le forze per sopravvivere, solo per scoprire che il vero orrore viene dall’interno. Il film è girato magnificamente e presenta alcune grandi sequenze da incubo, oltre a un messaggio attuale. La critica ha elogiato il film, sottolineando la sua storia scarna e la capacità di creare spaventi sulla base di ciò che non viene mostrato sullo schermo. Il giovane protagonista Kelvin Harrison Jr. ha anche ottenuto una nomination come attore emergente ai Gotham Independent Film Awards. It Comes at Night è diventato uno dei film più popolari di A24 grazie al suo passaggio su Netflix, dove molti lo hanno riscoperto.

12 X (2022) Uno dei film horror di maggior successo di A24 è il film di Ti West, X. Una nuova versione di un classico slasher, X segue un gruppo di persone che cercano di girare un film porno nel Texas rurale durante gli anni ’70. Dopo aver trovato una fattoria di proprietà di una coppia di anziani, il gruppo inizia a essere ucciso uno per uno. X si avvale di un cast straordinariamente forte, con volti noti come Mia Goth, Jenna Ortega e Brittany Snow. L’unico problema diX è che forse è troppo esplicito. Nonostante l’apertura con recensioni positive, alcuni critici hanno trovato che X sia ostacolato piuttosto che aiutato dalla sua autoconsapevolezza del genere slasher e, purtroppo, alcuni dei tropi satirizzati un po’ troppo bene. Tuttavia, la critica ha elogiato la Goth, che ha fatto il doppio lavoro con due ruoli, e il film ha ottenuto un sequel pochi mesi dopo. Mia Goth ha continuato a girare altri due film del franchise, Pearl e MaXXXine, dimostrando che la sua performance qui era solo un presagio delle cose a venire.

11 Talk to Me (2022) Foto di Courtesy of A24 – © A24 Il film horror Talk to Me (2022) di A24 ha preso il genere della possessione demoniaca e dello slasher movie e lo ha stravolto. Questo è stato un po’ sorprendente, dato che i registi, i fratelli australiani Danny Philippou e Michael Philippou, prima di realizzare questo film erano noti soprattutto come creatori di contenuti shock per YouTube. Il risultato è stato un film spaventoso, creativo e uno dei migliori film horror del 2023. Il film è incentrato su un braccio mozzato che gli adolescenti credono possa permettere loro di parlare con i morti se afferrano la sua mano. Il problema è che questo è vero e se qualcuno lo tiene troppo a lungo, i morti hanno la possibilità di connettersi con l’ospite e prenderne il controllo. Quando i giovani che lo usano a una festa iniziano a morire, è chiaro che uno di loro ha portato i morti da questa parte. Ciò che rende il film ancora più impressionante è il finale di Talk to Me, che prevede un possibile sequel.

10 In Fabric (2018) In Fabric è uno straordinario film horror di A24 – una commedia di fantasmi di Peter Strickland (Berberian Sound Studio, Duke of Burgundy) che segue il viaggio di un vestito maledetto che passa da persona a persona. Può essere descritto come una sorta di remake giallo di The Sisterhood of the Traveling Pants, con musica synth, immagini surreali e colori vivaci e gialli. Sebbene gran parte di In Fabric sia un horror, il film inserisce in modo intelligente un po’ di commedia per rendere l’idea del vestito infestato, e l’intero film funziona magnificamente. Il film ha un’alta valutazione del 91% su Rotten Tomatoes ed è stato nominato uno dei migliori film del 2019 da Sight & Sound. I critici hanno elogiato il film, affermando che offre un’arguzia secca in modi sorprendenti e ha un senso dell’umorismo distorto e contorto che non ha nulla a che vedere con il genere horror dell’epoca.

9 MaXXXine (2024) Terzo film della serie X di Ti West, MaXXXine riprende il ruolo di Maxine Minx, l’unica sopravvissuta del primo film. Dopo aver lavorato nell’industria del porno, Maxine cerca ora di sfondare come star del cinema tradizionale. Mentre si muove nello squallido mondo della Hollywood degli anni ’80, Maxine si ritrova nel mirino di un brutale assassino. Sebbene MaXXXine abbia una colonna sonora piena di pezzi anni ’80 e sia sicuramente il più rumoroso e massimalista dei film di X , il suo tono irregolare è stato criticato dalla critica, che concorda sul fatto che sia il più debole dei film di West per A24. Ma il pubblico è stato un po’ più clemente e MaXXXine è il film di X che ha incassato di più fino ad oggi, con 22 milioni di dollari al botteghino mondiale. Mia Goth è ancora affascinante come sempre e si è guadagnata la corona di regina delle urla di Hollywood.

8 Il sacrificio del cervo sacro (2017) In questa rivisitazione moderna di una classica tragedia greca, Il sacrificio del cervo sacro (The Killing of a Sacred Deer) segue un chirurgo che fa amicizia con un adolescente per il senso di colpa di non essere riuscito a salvare il padre dalla morte sul tavolo operatorio. Ben presto, però, il chirurgo scopre che il coinvolgimento del ragazzo nella sua vita è molto più sinistro della ricerca di un modello maschile nel campo della medicina. Sebbene all’inizio il dialogo stentato sia un po’ fuori luogo, il pubblico si ritrova rapidamente coinvolto nella famiglia e nella storia, man mano che le cose si fanno sempre più strane e oscure. Il film ha ricevuto recensioni per lo più positive, con un punteggio del 79% su Rotten Tomatoes. Ha ottenuto anche molti riconoscimenti dalla critica, vincendo il premio per la miglior sceneggiatura al Sundance e ottenendo tre nomination agli European Film Awards. Yorgos Lanthimos è diventato un regista di culto e il suo talento gli è valso il riconoscimento dell’Oscar.

7 Green Room (2015) Green Room segue una band punk che si ritrova in un club isolato gestito da skinhead neonazisti, il che sarebbe già abbastanza grave, ma quando assistono accidentalmente a un omicidio sul posto, si ritrovano sotto l’attacco dei nazisti. Interpretato dal compianto Anton Yelchin, da Joe Cole, Imogen Poots e da un cattivo Patrick Stewart, il film è teso, ricco di azione e assolutamente emozionante. Anton Yelchin, nel suo ultimo ruolo cinematografico prima della morte, offre un’interpretazione straordinaria di Pat, il bassista e protagonista maschile. Mentre la maggior parte dei film horror di A24 ha una sorta di colpo di scena o di stratificazione di surrealismo e metafore, Green Room contraddice la tendenza degli studios, essendo un film horror diretto, realizzato in un modo fresco, grintoso ed efficace. Il film è oscuro e inquietante nei modi giusti ed è un po’ più diretto di molti film horror di A24, ma è comunque un capolavoro.

6 Pearl (2022) Raramente un sequel fa meglio del suo predecessore, ma il prequel X, Pearl ha ricevuto ancora più elogi. Mia Goth è tornata a interpretare il personaggio principale di Pearl, come aveva fatto in X, dove interpretava sia l’anziana Pearl che Maxine. Il film segue l’omonimo personaggio mentre vive nella stessa fattoria di X durante la prima guerra mondiale. Pearl vuole solo diventare una star e non si fermerà davanti a nulla per assicurarsi che ciò accada. Il motivo per cui Pearl supera X è che non si affida così pesantemente ai tropi dello slasher, trovando invece la maggior parte del suo orrore cupamente umoristico nell’ambientazione storica. Pearl è davvero un orribile studio sul personaggio di una donna ambiziosa e violenta e sui mezzi che usa per ottenere ciò che vuole. La cosa importante da ricordare è che Mia Goth è l’MVP di questo franchise e Pearl le offre molta più carne da masticare nella sua interpretazione. Non è così sporco e torbido come X, ma è più stratificato e dinamico.

5 Under The Skin (2014) Under the Skin è un film horror di A24 con Scarlett Johansson nel ruolo di un’extraterrestre che, travestendosi da donna umana, seduce e rimorchia uomini in Scozia. Liberamente basato sul romanzo Under the Skin di Michael Faber, questo film di A24 è un’immagine bellissima e ossessionante di una prospettiva aliena sul mondo umano. Under the Skin è stato premiato per l’interpretazione della Johansson, la regia di Glazer e la colonna sonora di Mica Levi. Anche se il messaggio potrebbe essere perso per alcuni, il film è uno sguardo profondamente toccante sull’esperienza umana e mette in luce alcune interessanti e complicate esperienze di politica di genere. Under the Skin è stato un fallimento al botteghino, ma la critica lo ha apprezzato e ha lodato sia l’interpretazione della Johansson che la regia di Glazer, mentre la BBC lo ha definito uno dei migliori film del 21° secolo. Il film è stato nominato per due premi BAFTA, tra cui Outstanding British Film.

4 Saint Maud (2019) Uno dei film horror A24 più acclamati finora, Saint Maud del 2019 non è stato distribuito in Nord America fino al gennaio 2021, a causa di diversi ritardi. Fortunatamente, molti hanno trovato questa miscela di body horror e thriller psicologico degna dell’attesa. La trama di base vede la protagonista Maud, infermiera in un ospizio e da poco convertita al cattolicesimo, credere di dover salvare l’anima della sua paziente morente, un’ex ballerina. Le cose non sono così semplici come questa sinossi potrebbe far pensare, nella trama a più livelli di Saint Maud . Morfydd Clark si è guadagnata un elogio particolare per la sua interpretazione da protagonista, mentre la scrittrice/regista esordiente Rose Glass è stata indicata da molti come una regista horror da tenere d’occhio. Saint Maud ha anche attirato paragoni positivi con il precedente film di A24, Under the Skin. Saint Maud ha ottenuto 17 nomination ai British Independent Film Awards, vincendo come miglior regista esordiente e miglior fotografia.

3 The Lighthouse (2019) Questo film horror di A24, sorprendentemente artistico, è un thriller psicologico drammatico a due personaggi. The Lighthouse di Roger Eggers ha come protagonisti Willem Dafoe e Robert Pattinson nei panni di una coppia di guardiani del faro che lottano per mantenere la loro sanità mentale mentre rimangono isolati insieme su una remota isola del New England nel 1890. Originariamente pensato come un adattamento del frammento di Edgar Allen Poe “The Light-House”, il film finale ha poca somiglianza con lo scritto, tranne che per il titolo. Le interpretazioni di Pattinson e Defoe sono spettacolari e fanno la differenza nel film, contribuendo a costruire l’atmosfera di isolamento, tensione e perdita della sanità mentale. Il film è più direttamente ispirato a un incidente avvenuto nel XIX secolo al faro di Smalls, in Galles, che coinvolse due guardiani del faro, entrambi di nome Thomas. Le interpretazioni di Pattinson e Defoe sono spettacolari e fanno la differenza nel film, contribuendo a costruire l’atmosfera di isolamento, di tensione e di perdita della sanità mentale. La storia esplora i temi dell’analisi psicologica freudiana e junghiana, così come la mitologia greca classica, l’alcolismo e la sessualità attraverso una lente surreale e a tratti lovecraftiana che risulta efficacemente agghiacciante.

2 Midsommar (2019) Secondo film di Ari Aster, Midsommar è considerato da molti il film horror di A24 che ha catapultato lo studio alla ribalta del genere. Midsommar segue un gruppo di amici che si reca in Svezia per un festival che si svolge ogni 90 anni, solo per ritrovarsi in una cerimonia sacrificale. Sebbene la premessa sia molto più lineare rispetto al suo primo film, con una linea di trama chiara dall’inizio alla fine, il film presenta lo stile caratteristico di Aster di esplorare l’esperienza umana come orrore. Trattando i temi del dolore, dell’amore, dell’abuso e della famiglia, il film è uno sguardo toccante sulla fine di una relazione malsana attraverso la lente di un culto religioso omicida. Il film è inoltre caratterizzato da un finale che lascia a bocca aperta e che rimarrà impresso nello spettatore. Midsommar è un film che merita di essere visto più volte, perché Ari Aster ha aggiunto molto al film per arrivare alla sua conclusione da brivido. Il film presenta anche una delle migliori interpretazioni di Florence Pugh in un film che deve molto a The Wicker Man. The Witch (2015)

Un horror popolare ambientato nel 1630 nel New England, il film horror di A24 The Witch si concentra sulla vita del colono inglese William e della sua famiglia, banditi dalla colonia puritana di Plymouth a causa di una disputa religiosa. Tuttavia, una tragedia dopo l’altra si abbatte sulla già difficile vita della famiglia quando il loro bambino appena nato, Samuel, viene rapito da qualcosa proveniente dalla foresta. Ben presto la famiglia si scaglia l’una contro l’altra, accusando la figlia maggiore di stregoneria. Il film dipinge un quadro bello e desolante dei primi coloni americani del XVII secolo, delle loro credenze e della loro cultura, compresi i legami con il processo alle streghe di Salem, e anche dell’esperienza delle donne sia in quel periodo che ai giorni nostri, poiché i temi possono essere facilmente applicati a entrambi. Il film può essere difficile da guardare, ma ne vale la pena per vedere il vero orrore che spesso manca nelle offerte più mainstream del genere.