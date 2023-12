- Pubblicità -

L’adattamento Prime Video della popolare serie di videogiochi Fallout ha ricevuto il suo primo trailer, mostrando la sua ambientazione in una zona desolata e nucleare e i terrificanti mostri che vagano per il mondo devastato. Fallout sarà presentato in anteprima su Prime Video il 12 aprile.

Fallout creato da Jonathan Nolan e Lisa Joy, il duo dietro “Westworld“, e vede protagonisti Ella Purnell, Walton Goggins, Kyle MacLachlan, Xelia Mendes-Jones e Aaron Moten. Lo spettacolo “è ambientato in una Los Angeles futura, post-apocalittica. I cittadini devono vivere in bunker sotterranei per proteggersi dalle radiazioni, dai mutanti e dai banditi dopo l’annientamento nucleare. La storia inizia nel Vault 33, uno di questi bunker che costituisce un’ambientazione importante nei videogiochi”.

Ella Purnell interpreta Lucy, una residente del Vault 33, e Machlachlan è Hank, suo padre e il sorvegliante del Vault. Walton Goggins interpreta Ghoul, un cacciatore di taglie sfigurato e misterioso, e Moten è Maximus, un soldato della militaristica Confraternita d’Acciaio. Il trailer mostra una ribellione in atto in un caveau con tutti gli abitanti vestiti di blu che si attaccano a vicenda, giganteschi scarafaggi, un orso grizzly deformato, un mostro grottesco con centinaia di dita che si muovono in bocca, un abitante del vault con un occhio solo e un’esplosione nucleare. distruggendo una città.

Le prime foto pubblicate la scorsa settimana hanno preso in giro la vita all’interno dei caveau, dove i cittadini si sono rifugiati e sono rimasti al sicuro durante il fallout nucleare. Molti dei videogiochi di Fallout ruotano attorno ai caveau e alle società devastate che furono ricostruite nelle periferie. I giocatori prendono il controllo di un sopravvissuto e combattono contro molti mostri irradiati, banditi spietati e altro ancora nei giochi. Anche lo spettacolo “Fallout” rimane fedele al materiale originale e ha creato l’enorme e meccanica Power Armor, un’armatura gigante che protegge l’utente dalle radiazioni nucleari e sferra un potente pugno.