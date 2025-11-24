From – Stagione 4 rivela ufficialmente un importante traguardo produttivo

From – Stagione 4 ha raggiunto un importante traguardo produttivo, anche se rimane irrisolto un grande mistero sul ritorno della serie. Il finale di From – stagione 3 è stato pubblicato il 24 novembre 2024, con un episodio rivoluzionario che ha risposto a molte delle domande più importanti della serie, lasciando però i fan alle prese con numerosi colpi di scena.

Ora, a un anno dal finale della terza stagione, le riprese della quarta stagione di From sono ufficialmente terminate. Un video dietro le quinte mostra i membri del cast che festeggiano il traguardo e, sebbene la didascalia annunci che la nuova stagione arriverà presto su MGM+, non è stata ancora comunicata la data di uscita. Guarda il video dell’annuncio qui sotto:

BRB decoding every frame of this video for clues on Season 4 🕵️ #FROM has officially wrapped and is coming soon to @mgmplus! pic.twitter.com/K6Z7WV7VuC — FROM on MGM+ (@FROMonMGM) November 21, 2025

La conferma della fine delle riprese arriva pochi giorni dopo che Simon Webster, Elizabeth Saunders e altri membri del cast di From hanno confermato sui social media di aver completato le riprese della quarta stagione. Quando l’attore Harold Perrineau, che interpreta lo sceriffo Boyd Stevens, ha ricondiviso il video lo stesso giorno in cui è stato pubblicato, ha detto: “Abbiamo appena finito oggi”.

La quarta stagione di From aveva una finestra di uscita prevista per il 2026, che la serie dovrebbe rispettare dato che le riprese sono terminate alla fine del 2025. Anche se non è stata ancora comunicata una data di uscita precisa, ora che la produzione è terminata, le probabilità che la nuova stagione venga rilasciata nella prima metà del 2026 sono aumentate.

La stagione 1 ha debuttato il 20 febbraio 2022, la stagione 2 è stata trasmessa per la prima volta il 23 aprile 2023 e la stagione 3 è iniziata il 22 settembre 2024. Con le riprese appena terminate, febbraio è troppo presto per l’inizio della stagione 4 su MGM+, ma un’uscita nell’aprile 2026 o più vicina a quel periodo dell’anno sembra possibile.

From segue un gruppo di personaggi che si ritrovano intrappolati in una misteriosa cittadina. Ogni notte compaiono mostri letali, che sono solo una delle numerose forze soprannaturali che tormentano i personaggi. Mentre alcuni di loro fanno semplicemente del loro meglio per sopravvivere, altri sono determinati a risolvere i misteri più profondi della città per fuggire e tornare alla civiltà.

Insieme ai membri del cast che tornano, Julia Doyle è stata scelta come nuova protagonista della quarta stagione. Secondo quanto riferito, interpreterà un personaggio di nome Sophia, la figlia vulnerabile e protetta di un pastore. Resta da vedere se avrà qualche legame con padre Khatri (Shaun Majumder).

I fan sono ora più vicini che mai a scoprire chi interpreterà Doyle nella quarta stagione di From, oltre a scoprire cosa succederà dopo la morte di un personaggio importante e le numerose rivelazioni scioccanti nel finale della terza stagione. La serie è stata uno dei più grandi successi di MGM+ e questo trend è destinato a continuare quando tornerà.