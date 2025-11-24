Tracker – Stagione 3: confermato il ritorno del membro dimenticato del team Colter Shaw

La CBS riporta in scena un membro dimenticato della squadra di Colter Shaw nella terza stagione di Tracker. Mantenendo il suo posto come programma non sportivo più visto nel ciclo televisivo 2025-2026, la serie procedurale con Justin Hartley nei panni del survivalista continua a registrare risultati impressionanti. Ciò che permette a Tracker di continuare la sua serie di successi come progetto sceneggiato numero uno sulla TV generalista è il fatto che, prima della terza stagione, ha subito alcuni cambiamenti importanti che sono stati percepiti come rischiosi.

Con una mossa inaspettata, è stato annunciato che Abby McEnany ed Eric Graise non sarebbero tornati nei panni di Velma e Bobby nella terza stagione di Tracker. Presumibilmente, la loro partenza era dovuta al desiderio dello show di dare una scossa alla serie man mano che questa evolveva. Anche se Colter opera sul campo di solito da solo, fa sicuramente affidamento sull’aiuto a distanza della sua squadra non ufficiale, rendendo le sue missioni successive un po’ più complicate.

Fortunatamente, la CBS ha confermato che Colter si riunirà con uno dei suoi alleati più fidati nella terza stagione di Tracker: Keaton, interpretato da Brent Saxton. Introdotto nella seconda stagione, il survivalista ha incontrato per caso il personaggio di Brent Saxton durante una missione. Alla fine hanno collaborato per risolvere il caso di Gina Picket che ha tormentato l’eroe di Hartley per un decennio.

Nella terza stagione di Tracker, episodio 9, “Good Trouble”, è il turno di Keaton di chiedere aiuto a Colter. Secondo la sinossi ufficiale, Keaton contatta il protagonista della serie per rintracciare il suo ex partner. Durante la loro missione, scoprono inaspettatamente una scia di cadaveri legata a una cospirazione selvaggia. L’episodio andrà in onda il 14 dicembre e potrebbe essere il finale di metà stagione della terza stagione di Tracker.

Considerando quanto Keaton e Colter abbiano lavorato bene insieme nella seconda stagione di Tracker, è bello vederli di nuovo insieme. Data la natura della serie, è difficile riportare personaggi non regolari, poiché la storia si svolge ogni settimana in una parte diversa del paese. Tuttavia, la CBS è riuscita a trovare un’apertura narrativa che permette a Colter di andare da Keaton, il che è fantastico sotto questo aspetto.

Keaton è uno dei pochissimi alleati ricorrenti che Colter ha nella serie procedurale. Russell di Jensen Ackles è già tornato nella premiere della terza stagione di Tracker, mentre Reenie e Randy sono stati una presenza costante nella serie, anche se non sempre accompagnano il personaggio di Hartley sul campo. La domanda ora è se riportare questi alleati ricorrenti più frequentemente sarà la norma in futuro.

Oltre a questo, il ritorno di Colter solleva anche la questione della possibilità di rivedere Bobby, Velma e persino Teddi. La loro perdita ha segnato la fine di un’era per Tracker, ma grazie al modo in cui la CBS li ha eliminati, tutti possono ancora tornare nella serie come ospiti.