Fallout – Stagione 2: data di uscita, cast, trama e tutto quello che sappiamo

La prima stagione di Fallout di Prime Video ha impressionato sia la critica che il pubblico, e la seconda stagione sarà presto disponibile. Forse la differenza più grande tra la serie e altri adattamenti di videogiochi è stata la timeline e l’ambientazione. La serie live-action è stata costruita per adattarsi alla continuità della serie di videogiochi, piuttosto che come adattamento diretto di una storia esistente.

Questo ha reso Fallout assolutamente unico, poiché ha funzionato sia come storia autonoma per chi non conosceva la serie di videogiochi, sia per i fan dei precedenti capitoli. Alla fine della prima stagione di Fallout, questo è diventato ancora più chiaro grazie al grande successo riscosso dalla serie.

Essendo uno degli show che ha dimostrato che siamo decisamente nell’epoca d’oro degli adattamenti dei videogiochi, Fallout è diventato un grande successo per Prime Video. L’impressionante record di audience di Fallout lo ha confermato, portando molti ad attendere con impazienza una seconda stagione. Fortunatamente, la seconda stagione di Fallout è stata confermata molto rapidamente, promettendo altre avventure televisive nella zona contaminata.

Data di uscita della seconda stagione di Fallout

Poco dopo l’uscita della prima stagione di Fallout, Prime Video ha confermato il seguito. È stato poi rivelato che Fallout – stagione 2 uscirà nel dicembre 2025. A differenza della prima stagione, che è stata rilasciata nella sua interezza il 10 aprile 2024, la seconda stagione di Fallout seguirà un formato di uscita settimanale.

Il primo episodio della stagione 2 di Fallout sarà disponibile su Prime Video il 17 dicembre 2025, mentre gli episodi successivi saranno pubblicati settimanalmente. La stagione 2 di Fallout durerà otto settimane, consentendo al pubblico di immergersi nel mondo post-apocalittico per un periodo molto più lungo rispetto alla stagione 1. Il finale della stagione 2 di Fallout andrà in onda il 4 febbraio 2026.

Dettagli sul cast della seconda stagione di Fallout

Il cast della seconda stagione di Fallout sarà in gran parte lo stesso della prima stagione, con solo alcune aggiunte degne di nota. Ella Purnell tornerà nei panni di una delle protagoniste della serie, Lucy MacLean, insieme a Walton Goggins nel ruolo di Cooper Howard/The Ghoul. Entrambi hanno parlato candidamente del futuro dei rispettivi personaggi, e il trailer della seconda stagione di Fallout offre un primo assaggio dei loro viaggi.

Tornerà anche Aaron Moten nei panni di Maximus, un cavaliere della Confraternita d’Acciaio, che ha stretto un forte legame con Lucy nella prima stagione di Fallout. Altri membri del cast che torneranno sono Kyle MacLachlan nei panni del padre di Lucy, Hank, Moisés Arias nei panni di Norm, il fratello di Lucy, e Xelia Mendes-Jones nei panni di Dane, un alleato della Confraternita di Maximus.

Altri membri del cast che riprendono i loro ruoli dalla prima stagione includono:

Leslie Uggams nel ruolo di Betty Pearson

Johnny Pemberton nel ruolo di Thaddeus

Leer Leary nel ruolo di Davey

Frances Turner nel ruolo di Barb Howard

Teagan Meredith nel ruolo di Janey Howard

Michael Cristofer nel ruolo dell’anziano chierico Quintu

Jon Daly nel ruolo del venditore di olio di serpente

Tra i nuovi membri del cast confermati per la seconda stagione di Fallout c’è Macaulay Culkin in un ruolo ricorrente ancora senza nome. Anche Justin Theroux avrà un ruolo importante, quello di Robert House, un personaggio dei videogiochi che ha avuto un ruolo fondamentale nella preparazione della guerra nucleare che ha decimato il mondo.

Dettagli sulla trama della seconda stagione di Fallout

Sulla base del finale della prima stagione di Fallout e degli indizi forniti dal trailer della seconda stagione, la trama del prossimo seguito diventa chiara. L’ultima scena della prima stagione di Fallout ha visto il padre di Lucy, smascherato per il suo ruolo di dipendente della Vault-Tec che ha aiutato la sua azienda a organizzare la guerra nucleare nel tentativo di ottenere il controllo, fuggire a New Vegas.

New Vegas è una delle principali ambientazioni del gioco Fallout, con il già citato Robert House di Theroux come leader. Il trailer della seconda stagione di Fallout mostra dei flashback prebellici degli incontri di Cooper Howard con Robert House, il che significa che quest’ultimo potrebbe essere collegato alla ricerca della sua famiglia da parte del primo.

Tutto questo si ricollega anche a Hank e alla Vault-Tec, spiegando perché Lucy e Cooper, ora noto come The Ghoul, hanno collaborato per la seconda stagione di Fallout. Poi c’è Maximus, ora acclamato come un eroe nella Confraternita d’Acciaio, che dovrà destreggiarsi nella politica della sua fazione mentre cerca di trovare un modo per tornare da Lucy.

La trama della seconda stagione di Fallout approfondirà anche gli eventi che si svolgono nel Vault 33, la casa di Lucy. Nella prima stagione, Norm ha scoperto la oscura verità che i Vault 33 e 32 erano controllati dai dipendenti della Vault-Tec, che erano stati criogenicamente congelati prima della guerra e regolarmente scongelati per fungere da amministratori dei Vault.

Nell’episodio finale della prima stagione di Fallout, Norm è rimasto intrappolato all’interno del Vault 31, il luogo che ospita queste capsule criogeniche. Pertanto, la seconda stagione di Fallout approfondirà i suoi tentativi di scoprire questa cospirazione, che è legata più di quanto lui sappia alle scoperte di Lucy sul loro padre, Hank.

Ultime notizie su Fallout – stagione 2

Fallout – stagione 2 è una delle serie più attese nella storia recente della televisione, soprattutto vista l’immensa reazione alla stagione 1. Pertanto, qualsiasi notizia è molto gradita. Le riprese di Fallout stagione 2 sono iniziate nel novembre 2024 e sono proseguite fino a maggio 2025.

Durante le riprese, Walton Goggins ha anticipato cosa ci aspetta nella seconda stagione di Fallout: “Ora che le persone capiscono com’è il mondo, questa storia raggiunge un livello completamente nuovo. Sono nel settore da molto tempo e di solito, in una serie che attira il pubblico, con quella licenza, la seconda stagione è quella che dà il meglio, giusto? È allora che può accadere qualcosa di davvero magico”.

Oltre ad altri dettagli sul cast, la notizia più importante è stata il primo trailer ufficiale della seconda stagione di Fallout. Il trailer è stato pubblicato nell’agosto 2025 in occasione di un evento della Gamescom, ricollegandosi alle origini videoludiche del franchise. Successivamente è stato accompagnato da un articolo sulla seconda stagione di Fallout pubblicato da Empire Magazine.

Durante questo articolo, Ella Purnell ha anticipato l’evoluzione del personaggio di Lucy, nonché lo sviluppo della relazione tra Lucy e The Ghoul nella seconda stagione di Fallout. Purnell ha affermato che “A volte è come se fossero in viaggio insieme”, prima di insistere sul fatto che questo può cambiare in un attimo, al punto che i due finiscono per essere in contrasto tra loro.

Purnell ha poi continuato parlando di come i due personaggi finiscano per influenzarsi a vicenda. Purnell si chiede scherzosamente se The Ghoul diventerà buono o se Lucy diventerà cattiva, o se entrambi finiranno da qualche parte nel mezzo. Man mano che l’attesa per la seconda stagione di Fallout si fa più breve, ci si aspettano altre notizie come questa, così come altri trailer e sguardi dietro le quinte.