Extraction: la serie Netflix aggiunge 11 nuovi membri al cast, tra cui le star di Doctor Who, Silo, Andor e Succession

Diversi nuovi membri del cast si sono uniti allo spin-off della serie TV Extraction di Netflix, tra cui star di Doctor Who, Andor e Succession. Netflix ha adattato il romanzo grafico Ciudad di Ande Parks per la sua piattaforma di streaming attraverso il film del 2020 con Chris Hemsworth.

Nonostante un punteggio del 67% su Rotten Tomatoes, l’audience è stata alta, portando la piattaforma di streaming a ordinare un sequel, Extraction 2, che è stato rilasciato nel 2023. All’inizio del 2025 è stato annunciato uno spin-off televisivo di Extraction.

Netflix ha appena annunciato altri membri del cast di Extraction, tra cui Sacha Dhawan di Doctor Who, Ross McCall di Silo, Pip Torrens di Succession, Sam Woolf di We Were the Lucky Ones e Michael Zananira di Once Upon a Time in Gaza.

Nel cast dello spin-off ci sono anche Riyad Sliman di Ramy, Ben Amor di Andor, Aaron Heffernan di Femme, Jojo Macari di Sex Education, Theo Ogundipe di Mickey 17 ed Emma Appleton di The Witcher.

Questi membri del cast si uniscono alle star già annunciate Omar Sy, Natalie Dormer, Boyd Holbrook, May Calamawy, Waleed Zuaiter ed Ed Speleers.

La prima stagione di otto episodi della serie TV Extraction raccontare la storia di un mercenario, interpretato da Sy, che tenta di salvare degli ostaggi in Libia. Lungo il percorso, sarà messo alla prova in modi che non avrebbe mai immaginato, con la sua stessa vita in pericolo.

Dal punto di vista narrativo, lo spin-off si inserirà perfettamente nei due film Extraction, il primo dei quali incentrato sul personaggio di Hemsworth, Tyler Rake, che cerca di salvare il figlio di un signore della droga che è stato rapito, mentre il sequel è incentrato su Rake che intraprende una missione per salvare la famiglia di un signore della droga.

Glen Mazzara, che ha al suo attivo The Rookie, The Walking Dead e The Shield, è a bordo non solo come showrunner, ma anche come produttore esecutivo e sceneggiatore. Ad affiancarlo come produttori esecutivi ci sono i registi della Marvel Anthony e Joe Russo, che fanno parte di questo franchise sin dalla creazione del romanzo grafico.

Dopo le recensioni mediocri del primo film, il sequel ha ricevuto una risposta molto migliore da parte della critica, quindi era inevitabile che il franchise continuasse. Extraction 3 è attualmente in fase di sviluppo con Hemsworth, ma al momento non è noto se uscirà prima o dopo la serie TV.

Sebbene Hemsworth non reciterà nello spin-off di Extraction, Netflix ha comunque svelato un cast impressionante, che include star di progetti di grande successo come Doctor Who, Silo, Succession e Andor.

Sy è apparso in film ad alto budget come X-Men: Days of Future Past e Jurassic World, oltre che nella acclamata serie Netflix Lupin, che gli è valsa una nomination ai Golden Globe.